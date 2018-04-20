Euronews: Рада поддержала проект Порошенко по созданию собственной православной церкви

Верховная рада поддержала инициативу президента Петра Порошенко о создании на Украине единой православной поместной церкви. В своём выступлении в парламенте Порошенко подчеркнул, что это «вопрос национальной безопасности и обороны в гибридной войне» с Россией, передаёт Euronews.

Верховная рада Украины поддержала инициативу президента страны Петра Порошенко о создании единой православной поместной церкви. Депутаты большинством голосов приняли обращение главы государства к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении автокефалии.

В своём обращении к депутатам Порошенко выразил уверенность, что собственная православная церковь обеспечит окончательную независимость Украины от России.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне, потому что Кремль рассматривает Русскую православную церковь как один из основных инструментов влияния на Украину.

Оппозиция видит в этой идее стремление решить политические задачи накануне президентских выборов. Лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил:

ЮРИЙ БОЙКО, депутат: Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Они должны решаться главами религиозных организаций и мирянами. А политики имеют право принимать участие в этом процесс только в качестве простых прихожан.

На Украине действуют три крупные православные церкви. Но канонической признана только Украинская православная церковь в составе Московского патриархата.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2018 года.