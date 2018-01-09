1+1: украинские активисты попытались изгнать «ФСБ» из Киево-Печерской лавры

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06:17 Соперник губернатора Хабаровского края согласился работать в правительстве региона Сергей Фургал, соперник действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта во втором туре выборов главы региона, согласился работать в правительстве региона.

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05:47 Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин прибыли в резиденцию в Пхеньяне на одной машине Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приехали в официальную резиденцию «Пэкхвавон» в Пхеньяне на одном автомобиле. Об этом информирует РИА Новости.

05:36 Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США возросло до 32 В США в Южной и Северной Каролине, а также в Виргинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека. Об этом информирует Fox News.

05:17 Жители сирийского города Дария начали массово возвращаться в свои дома В сирийской провинции Дамаск жители города Дария начали массово возвращаться в свои дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.

05:00 В SpaceX назвали имя первого в мире пассажира рейса вокруг Луны Первым в мире частным пассажиром рейса вокруг Луны станет японский миллиардер Юсаку Маэзава. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на заявление SpaceX.

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04:32 Источник: на МКАД опрокинулся грузовик В Москве на МКАД в районе Ярославского шоссе произошло опрокидывание грузового автомобиля. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

04:15 Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна Борт президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл в столицу КНДР, где пройдут переговоры южнокорейского главы с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

04:03 Опрос: россияне чаще читают новости в соцсетях и СМИ, чем литературу Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что россияне чаще читают новости в социальных сетях и СМИ, а не художественную и научную литературу.

03:48 СМИ: В России планируют ужесточить наказание за оборот фальшивых документов Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать к принятию в первом чтении поправок, предусматривающих ужесточение наказания за фальсификацию, хранение и оборот фальшивых документов.

03:30 В Пентагоне заявили о непричастности к атаке по сирийской Латакии В Министерстве обороны США заявили, что американские военные не причастны к обстрелу сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

03:13 Президент Южной Кореи вылетел в КНДР Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на самолёте в Пхеньян, где состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

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02:40 В армии Израиля отказались комментировать пропажу российского самолёта Ил-20 В Армии обороны Израиля (IDF) отказались комментировать заявление Минобороны России о налёте израильских ВВС на Сирию, во время которого пропал российский самолёт Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

02:31 СМИ: Россия намерена открыть генконсульства на Пхукете и в Харбине Россия намерена открыть генеральные консульства в китайском городе Харбин и на острове Пхукет в Таиланде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Департамент информации и печати МИД России.

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02:04 При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека В центре Краснодара произошёл пожар в нежилом расселённом строении, в результате произошедшего пострадали два человека.

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