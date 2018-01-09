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1+1: украинские активисты попытались изгнать «ФСБ» из Киево-Печерской лавры

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинские активисты с плакатами «Долой ФСБ» заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Как передаёт «1+1», участники акции заявили, что они выступают против отказа служителей УПЦ Московского патриархата отпевать погибших украинских военных, а также тех, кто был крещён не в их церкви.

Протесты у Киево-Печерской лавры. Три десятка активистов с плакатами «Долой ФСБ» заблокировали шлагбаум и не пропускали машины, которые принадлежат священникам. 

Активисты объяснили, что они выступают против отказа служителей УПЦ Московского патриархата отпевать погибших украинских военных, а также тех, кто был крещён не в их церкви. 

К протестующим вышли священники и верующие, произошли столкновения, в ход пошли файеры. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, информации о потерпевших и задержанных сейчас нет.

Дата выхода в эфир 08 января 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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