DELFI: в Литве опасаются, что дешёвая рабочая сила с Украины остановит рост зарплат

В 2017 году в Литву прибыло около 20 тыс. украинских мигрантов, при этом годом ранее в страну въехало только 10 тыс. украинцев, сообщает DELFI со ссылкой на Департамент миграции. По мнению аналитиков, трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции литовских граждан в другие страны, а также из-за нехватки специалистов. Однако критики уверены, что приток дешёвой рабочей силы с Украины приведёт к остановке роста зарплат в стране.
В Литве место эмигрирующих из страны литовцев занимают украинцы, сообщает DELFI. В 2017 году в страну прибыло почти в два раза больше мигрантов по сравнению с 2016-м, пишет издание со ссылкой на местный Департамент миграции. При этом, как отмечается в статье, из 34,5 тыс. приехавших в страну иностранцев примерно 20 тыс. были гражданами Украины. Между тем в 2016 году в Литву прибыли 18 тыс. человек, из них лишь около 10 тыс. были украинцами.
Как заявляют эксперты, граждан Украины в Литву привлекает более высокая зарплата и упрощённые условия для трудоустройства. Причём, по словам аналитиков, трудовая иммиграция в прибалтийскую страну неизбежна из-за эмиграции литовских граждан, а также из-за нехватки квалифицированных специалистов.
В свою очередь, критики уверены, что дешёвая рабочая сила с Украины остановит рост зарплат в Литве.
Как сообщает DELFI, украинцы в Литве чаще всего работают водителями грузового транспорта дальнего следования, сварщиками, монтажниками корпусов кораблей, бетонщиками, каменщиками, специалистами по отделочным работам.
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