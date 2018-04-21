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УП: Порошенко предложил лишать гражданства крымчан, которые участвуют в российских выборах

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Президент Украины Пётр Порошенко выступил с предложением лишать украинского гражданства тех жителей Крыма, которые участвуют в российских выборах, сообщает «Украинская правда». Как отмечает издание, законопроект с этой инициативой уже внесён на рассмотрение в Верховную раду.
УП: Порошенко предложил лишать гражданства крымчан, которые участвуют в российских выборах
Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко предложил лишать гражданства Украины жителей «аннексированного Россией» Крыма, которые принимают участие в российских выборах, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на законопроект, внесённый в Верховную раду в статусе неотложного.
 
В рамках предлагаемой законодательной инициативы получение российского гражданства жителями полуострова «в результате противоправных действий оккупационной администрации» не будет считаться добровольным.
 
Между тем украинского гражданства будут лишать за «использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства».

При этом в Администрации президента Украины пояснили, что данные изменения будут касаться не одних только крымчан, но и всех украинских граждан, которые имеют иностранный паспорт. Кроме того, ещё одним основанием для лишения гражданства станет использование при въезде/выезде, а также на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксирует государственная пограничная служба или другой госорган, сообщает «Украинская правда».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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