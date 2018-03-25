Ouest-France: глава МИД Франции назвал Россию «страной-агрессором» в конфликте с Украиной

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Киев назвал Россию «страной-агрессором» в отношении Украины, сообщает Ouest-France. Как передаёт издание, Ле Дриан также призвал Россию обеспечить долгосрочное соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, после чего Киеву надлежит выполнить свою часть минских договорённостей.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита на Украину в эту пятницу назвал Россию «страной-агрессором» и призвал Москву к соблюдению минских договорённостей, передаёт Ouest-France.

В ходе визита в Киев Ле Дриан заявил, что обсудил с представителями украинских властей «конфликт с Россией», не упомянув о пророссийски настроенных сепаратистах, контролирующих часть территорий на востоке страны, отмечает издание.

«На этот счёт я выскажусь предельно ясно. В этом кризисе для нас есть страна-агрессор и страна, в отношении которой совершается агрессия, и никакой двусмысленности здесь нет», — заявил глава французского МИД в беседе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Как отмечается в статье, это «необычно жёсткое» заявление вписывается в контекст «крайне напряжённых отношений между Москвой и Парижем ввиду множества спорных вопросов», в число которых входит конфликт в Сирии, а также отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Англии.

«Россия должна обеспечить продолжительный режим полного прекращения огня на местности, и, как только меры безопасности будут предприняты, мы рассчитываем, что Украина продолжит реализацию мер, за которые она несёт ответственность», — заметил французский министр иностранных дел. Для украинских властей это означает введение мер по расширению автономии сепаратистских территорий с целью обеспечить их возвращение под опеку Киева, согласно договорённостям, достигнутым в Минске в феврале 2015 года.

Как напоминает газета, Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, находящихся в стадии вооружённого конфликта с украинскими военными с 2014 года. Россия категорически отвергает эти обвинения, «несмотря на многочисленные публикации в прессе о присутствии российских солдат на Украине».

Как отмечается в статье, минские договорённости позволили установить режимы прекращения огня, благодаря которым удалось снизить уровень насилия в регионе. Однако политическая часть соглашений остаётся невыполненной, и «воюющие стороны отказываются признавать ответственность за эту неудачу», — замечает издание.