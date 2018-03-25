DLF: посол Украины попросил ЕС забыть «абсурдную идею» и не предавать Украину

01:46
Житель Орла осуждён на пять лет за оправдание терроризма во «ВКонтакте»
Московский окружной военный суд приговорил жителя города Орла к пяти годам лишения свободы за оправдание терроризма в социальной сети «ВКонтакте».
01:31
В Белом доме падение турецкой лиры связали с «отдалением от либеральной демократии»
В Белом доме объяснили «отдалением от либеральной демократии» снижение курса турецкой лиры. С соответствующим заявлением в эфире MSNBC выступил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
01:16
Состояние четырёх пострадавших в Таджикистане россиян оценивается как тяжёлое
Состояние четырёх россиян, пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в республике.
01:02
США ограничили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу
Соединённые Штаты наложили ограничения на сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока президент США Дональд Трамп не предоставит Конгрессу уведомление о «выполнении Москвой» соответствующего договора.
00:46
Маккейн тронут тем, что оборонный бюджет США назван в его честь
Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал подписание президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом «Закона об ассигнованиях на оборону в 2019 финансовом году имени Джона Маккейна».
00:31
Водителя убитых в ЦАР российских журналистов заключили под стражу
Водителя российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии в стране.
00:15
Болтон провёл встречу с послом Турции в США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с послом Турции в Белом доме, стороны обсудили судьбу арестованного американского пастора Эндрю Брансона.
23:59
Бердыев заявил, что игроки «Рубина» сами «привезли» себе гол в матче с «Зенитом»
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от санкт-петербургского «Зенита» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:59
Ющенко назвал рабами украинский народ
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что украинское руководство допускает ошибки в разрешении конфликта в Донбассе.
23:50
Семак заявил, что Дзюба испытывает проблемы со здоровьем
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Артём Дзюба испытывает проблемы со здоровьем.
23:48
В Дагестане назвали предварительную причину отравления в детском лагере
Стала известна предварительная причина отравления в детском спортивном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
23:36
В Сирии 1 сентября в школу пойдут около пяти миллионов детей
Министр просвещения Сирии Хазван аль-Ваз сообщил, что первого сентября около пяти миллионов детей пойдут в школу, среди которых 50 тыс. учеников в недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуте.
23:33
Дзюба заявил, что «Зенит» повоюет с минским «Динамо» за выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда намерена побороться за победу с минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
23:26
У трёх клиник пластической хирургии в Татарстане отозвали лицензии
Региональный Росздравнадзор проверил семь клиник пластической хирургии в Татарстане, сообщает «Реальное время».
23:25
Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах в Казани
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не советует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
23:24
Эксперт прокомментировал планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» планы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС до Ту-95МСМ.
23:23
В Петербурге виновника ДТП приговорили к 3,5 годам колонии-поселения
В Санкт-Петербурге виновника дорожно-транспортного происшествия приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
23:17
Суд в Москве вновь арестовал экс-гендиректора НПО имени Лавочкина
Бабушкинский суд Москвы вновь арестовал бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
23:14
Ефимова не исключила проблем с допуском российских спортсменов до ОИ-2020
Российская пловчиха Юлия Ефимова, комментируя решение велогонщицы Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство, не исключила возможных проблем у российских спортсменов с допуском до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
23:04
Дзюба заявил, что не намерен переходить в «Галатасарай»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в турецкий «Галатасарай».
22:56
Ефимова рассказала, какие недостатки были в организации чемпионата Европы по летним видам спорта
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о недостатках в организации завершившегося чемпионата Европы по летним видам спорта.
22:54
Пушков назвал слова Вайкуле о запрете гражданам ЕС посещать Крым выдумкой
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание певицы Лаймы Вайкуле относительно запрета гражданам Евросоюза посещать Крым.
22:51
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
Американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год в объёме около $716 млрд.
22:50
Семак заявил, что «Зенит» заслужил победу над «Рубином» в матче третьего тура РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:41
В Минфине предложили ввести экологический налог
В Министерстве финансов России подготовили поправки в законодательство с предложением внести изменения в части первую и вторую Налогового кодекса страны.
22:38
СМИ: «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона из-за проблем с системами безопасности
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» намерен перенести открытие нового стадиона команды из-за возникших проблем с системами безопасности арены.
22:27
Ефимова назвала имя своего любимого футболиста в составе сборной России
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым игроком из состава сборной России по футболу.
22:23
Кузнецова о визите к младшей из сестёр Хачатурян в СИЗО: я увидела раскаяние
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, как прошёл её визит в СИЗО к младшей из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
22:13
Кузнецова обыграла Фёгель и вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над швейцаркой Стефани Фёгель в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
22:09
Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили пять запущенных боевиками беспилотников
Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы авиабазы Хмеймим были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками в Сирии.
22:06
Фестиваль короткометражного кино «Короче» откроется 17 августа в Калининграде
Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдёт 17—19 августа в Калининграде, сообщает Newinform.
22:04
В Тверской области перезахоронили останки 322 погибших в годы Великой Отечественной войны
В Тверской области перезахоронили останки 322 погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
21:59
Верховный суд объяснил, кто должен платить за ущерб от капремонта
Судебная коллегия по гражданским судам Верховного суда объяснила, кто должен платить за ущерб от капитального ремонта.
21:59
В Севастополе ввели запрет на посещение лесов из-за пожароопасного периода
В Севастополе запретили посещать леса и прилегающие территории из-за особого пожароопасного периода, сообщает интернет-газета «Юга.ру».
21:59
«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в третьем туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:57
В Татарстане разработали меры по борьбе с борщевиком
В Татарстане разработали комплекс мер по борьбе с борщевиком, сообщает «Реальное время». В ближайшее время в регионе планируют утвердить соответствующую программу.
21:56
В Москве пройдёт премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями»
В Москве с 10 по 14 октября будет проходить премьера первого в России музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями».
21:56
ПСЖ продлил контракт с чемпионом мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании нового контракта с защитником сборной Франции Преснелем Кимпембе.
21:54
Новосибирский выпускник прокомментировал отказ суда в пересмотре результатов ЕГЭ
Выпускник Артём Веселов, который подал в суд иск к Министерству образования Новосибирской области с требованием повысить балл за ЕГЭ по обществознанию, прокомментировал RT решение суда отказать в пересмотре результатов экзамена.
21:54
Рылова и Фесикову наградят медалями МВД России за победу на чемпионате Европы
Сержанта полиции Евгения Рылова и младшего сержанта полиции Анастасию Фесикову наградят медалями МВД России за победу на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.
21:52
В Хабаровском крае надеются привлечь туристов из ЕС фильмом о Шантарском архипелаге
В Хабаровском крае надеются привлечь туристов из стран Евросоюза фильмом о Шантарском архипелаге.
21:51
Фестиваль «Мобилистика» пройдёт с 29 августа по 9 сентября в Москве
Фестиваль инновационных технологий в сфере транспорта и логистики «Мобилистика» пройдёт с 29 августа по 9 сентября в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
21:42
Суд не стал арестовывать сбившего пешеходов в Мытищах водителя автобуса
Мытищинский городской суд отказался заключить под стражу Альберта Гетокова, водителя автобуса, совершившего наезд на пешеходов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.
21:39
Баскетболист Кармело Энтони подписал контракт с «Хьюстон Рокетс»
Форвард Кармело Энтони подписал контракт к клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс».
21:24
ЦБ Турции примет меры для обеспечения финансовой стабильности лиры
Центральный банк Турции примет все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности на фоне сообщений о крахе лиры. Об этом говорится на сайте турецкого регулятора.
21:12
Тренер «Краснодара» заявил, что клуб не будет искать замену Смолову
Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что клуб не будет искать на трансферном рынке замену ушедшему в «Локомотив» нападающему Фёдору Смолову.
21:10
Россия и Белоруссия рассмотрели план действий по отмене роуминга между странами
На совместном заседании Министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассмотрели план действий по отмене роуминга между странами.
21:00
Кузнецов привезёт Кубок Стэнли в Челябинск 15 августа
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт Кубок Стэнли в Челябинск в ближайшую среду, 15 августа.
20:57
Эксперты оценили шансы восстановления деталей интерьера сгоревшей в Карелии церкви
Генеральный директор Кирилло-Белозёрского музея-заповедника Михаил Шаромазов рассказал, что специалисты смогут воссоздать лишь внешний вид сгоревшей в Кондопоге церкви Успения Божией Матери XVIII века.
20:43
Трамп прокомментировал увольнение оскорблявшего его сотрудника ФБР
Американский лидер Дональд Трамп приветствует увольнение сотрудника ФБР Питера Стржока, который известен оскорбительными высказываниями в адрес президента США.