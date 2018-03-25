Deutschlandfunk Оригинал

DLF: посол Украины попросил ЕС забыть «абсурдную идею» и не предавать Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Идея вице-президента ФРГ сделать первый шаг навстречу Москве в вопросе западных санкций «абсурдна и опасна для европейской безопасности», заявил в интервью Deutschlandfunk посол Украины в Германии Андрей Мельник. Если ЕС отменит штрафные меры, то это будет предательством и ударом ножом в спину украинцам — «жертвам агрессии России», констатировал дипломат.
DLF: посол Украины попросил ЕС забыть «абсурдную идею» и не предавать Украину
Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике предложение вице-президента ФРГ Вольфганга Кубики сделать первый шаг навстречу Российской Федерации в вопросе западных санкций.

«Его идея отменить штрафные меры совершенно абсурдна, — заявил украинский дипломат в интервью немецкому Deutschlandfunk. — Её реализация крайне опасна для европейской безопасности».

Более того, отменив санкции против Москвы, западные страны просто-напросто «предадут Украину — жертву военной агрессии России», констатировал Андрей Мельник.

«Так что, если санкции отменят, нам нанесут удар ножом в спину. За дискуссией, которую вновь развязал господин Кубики, не стоит ничего кроме эмоций. На наш взгляд, эта инициатива абсолютно нереалистична», — подчеркнул посол Украины в Германии.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutschlandfunk Германия Европа
теги
Германия Запад Россия санкции Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров