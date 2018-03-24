EUobserver: Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

Германия и Франция рассматривают возможность расширения санкций против России в ответ на инцидент в Солсбери, при этом не уточняя, о каких мерах идёт речь, сообщает EUobserver. Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что информация о дополнительных ограничительных мерах на уровне ЕС может появиться уже в апреле.

Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями в качестве ответной меры на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передаёт EUobserver.

«Мы, Германия и Франция, согласились, что принятие подобных мер необходимо в дополнение к отзыву посла», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся после саммита, на котором ЕС обвинил Россию в использовании химического оружия в Великобритании.

Тем не менее издание отмечает, что Меркель отказалась сообщить, о каких конкретно мерах идёт речь, ограничившись лишь тем, что назвала инцидент в Солсбери «очень серьёзным вызовом общей безопасности».

В свою очередь, Макрон назвал тот факт, что Франция предпримет дальнейшие действия, «очевидным».

«Мы считаем это нападение серьёзным вызовом нашей безопасности и европейскому суверенитету, поэтому оно требует от Европейского союза и его государств-членов скоординированного и решительного ответа», — приводит издание слова французского лидера.

При этом, по словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обсуждение введения новых санкций Европейским союзом против России может состояться на следующем саммите ЕС, который пройдёт в июне. В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск уточнил, что информация о дополнительных ограничительных мерах на уровне ЕС может появиться уже в апреле.

Вместе с тем уточняется, что ряд государств может начать высылать российских дипломатов из своих стран уже в понедельник, среди них — Чехия, страны Прибалтики, Дания, Франция и другие.

Тем не менее издание отмечает, что лидеры ряда европейских стран опасаются роста напряжённости с Россией.

Выразив солидарность Италии с Великобританией, премьер-министр страны Паоло Джентилони подчеркнул важность того, чтобы «это осуждение автоматически не привело к росту напряжённости и закрытию необходимого пространства для диалога с Россией».

При этом в России продолжают высмеивать обвинения Великобритании и ЕС в свой адрес.

Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идея солидарности в рамках ЕС «выше здравого смысла».

«Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, могут принимать решения так, как они считают правильным, но последствия этих решений, разумеется, будут обоюдоострыми», — цитирует EUobserver слова Рябкова.