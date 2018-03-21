PNP: вице-президент бундестага осудил Берлин за «колоссальное высокомерие» по отношению к России

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики потребовал от правительства в Берлине ослабить санкции ЕС против Москвы, сообщает Passauer Neue Presse. В интервью немецкой газете политик также призвал сделать первый шаг навстречу России, чтобы воочию увидеть, как «Путин на это отреагирует и последует ли реакция вообще».

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики потребовал от немецкого правительства ослабить санкции Евросоюза против Москвы после победы Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации, сообщает Passauer Neue Presse.

«Мы должны и дальше поддерживать диалог с Россией и президентом Путиным, — заявил в интервью немецкой газете Кубики. — Что, собственно, дали нам санкции с 2015 года? Кто-то же должен сделать первый шаг навстречу. Если мы сейчас ослабим санкции, то увидим, как Путин на это отреагирует и последует ли реакция вообще».

Вице-президент бундестага и по совместительству заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) также отметил, что в аграрной сфере штрафные меры Брюсселя против Москвы «едва ли имеют смысл». По его словам, в первую очередь они ударили по населению России и сельскому хозяйству Германии.

«Более разумным» в санкционным вопросе Западу стоит быть и тогда, когда речь заходит об авиаударах в Сирии, подчеркнул Вольфганг Кубики в интервью Passauer Neue Presse.

«Да, в Сирии падают бомбы. Бомбовые удары в Сирии, однако, наносит и наш турецкий партнёр, причём их по большому счёту никто не осуждает. Поэтому я призываю быть более разумными и поменьше возмущаться», — посоветовал заместитель председателя СвДП.

В свою очередь, требование ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера Фольфганг Кубики и вовсе посчитал полным промахом.

«Требование министра иностранных дел Украины наложить санкции на гражданина Германии, более того, на бывшего федерального канцлера — это просто наглость», — возмутился вице-президент бундестага.

«Поскольку тыкать пальцем в Россию и Путина, к сожалению, стало модным, дискредитировать пытаются и Герхарда Шрёдера, — пояснил немецкий либеральный политик. — Пусть лучше у нас будет дополнительный канал связи с Кремлём в лице Герхарда Шрёдера, чем вообще никаких».

«Высокомерие» Берлина по отношению к Российской Федерации и другим восточноевропейским странам действительно колоссально, добавил Вольфганг Кубики.