Bild: Климкин призвал ввести санкции против Шрёдера за «дружбу» с Путиным

Несмотря на то что Герхард Шрёдер занимает пост главы наблюдательного совета «Газпрома», он до сих пор не попал ни под какие санкции США и ЕС, пишет Bild. В ряду тех, кто убежден в необходимости наказать экс-канцлера, украинский министр иностранных дел Павел Климкин, который заявил, что Шрёдер — это «важнейший лоббист Путина в мире, отмечает таблоид.

Герхард Шрёдер помогал Владимиру Путину в строительстве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», обнял его спустя несколько дней после «аннексии Крыма» и призывал США и ЕС ослабить санкции против России, однако до сих пор сам не попадал под санкции, пишет Bild.

Среди тех, кого коснулись санкции США, оказались топ-менеджеры «Газпрома», а также глава нефтяного концерна «Роснефть» Игорь Сечин. Ему был запрещён въезд в США, а имущество на американских счетах было заморожено. Несмотря на то что с осени 2017 года Шрёдер стал главой наблюдательного совета концерна, он не был внесён ни в один из американских санкционных списков, словно он «неприкосновенный», отмечает издание.

По словам немецкого политолога Эльмара Брока, «то, что бывший канцлер ФРГ сейчас представляет интересы Путина, — это скандал, и удивительно, что это до сих пор публично не обсуждалось». «Шрёдер многое сделал для нашей страны как канцлер. Тем более раздражает, что сейчас он мутировал в пропагандиста Путина. Экс-канцлер не должен получать зарплату от такого авторитарного правителя, как Путин», — заявил лидер Зелёной партии Германии Джем Эздемир. «Путин хочет расколоть и ослабить Европу, манипулирует на выборах и незаконно держит под оккупацией часть Украины. Социал-демократическая партия Германии должна ясно дать понять, что Шрёдер больше не выступает от её имени. Тот, кто связывается со Шрёдером, должен знать, что он получает рупор Путина», — продолжил политик.

По словам эксперта по России из британского научно-исследовательского института Chatham House Ильи Заславского, Шрёдер — это «агент Кремля», поэтому он, «разумеется, должен быть внесён в санкционный список». Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, «важно, чтобы санкции были введены против тех, кто продвигает за границей проекты Путина». «Герхард Шрёдер — это важнейший лоббист Путина во всём мире. Поэтому следует проверить, какие действия может в этом отношении предпринять ЕС», — резюмировал украинский политик.