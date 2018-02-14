Климкин: Украина продолжает вносить весомый вклад в борьбу с ИГ

Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, какой вклад вносит Украина в борьбу с «Исламским государством». Как пишет «112 Украина», Климкин заявил, что Киев принимает активное участие в борьбе с террористами.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Кувейте на заседании государств — участников всемирной коалиции по борьбе с «Исламским государством»* рассказал, какой вклад вносит Украина в борьбу с террористами. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
«Украина продолжает делать свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму», — заявил Климкин.
Он также подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Как отмечает телеканал, на первой встрече коалиции с момента освобождения 98% территории Сирии и Ирака от ИГ приняли участие представители около 80 государств и международных организаций. Они обсудили борьбу против возрождения ИГ в Ираке и Сирии, а также достижение стабильности, реинтеграцию и реабилитацию этих территорий.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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