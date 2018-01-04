DW: глава МИД ФРГ призвал ввести миротворцев во всём «оккупированном» Донбассе

На встрече со своим украинским коллегой министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за ввод миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса. Политик также выразил надежду, что решение по миссии будет принято до выборов президента России, передаёт Deutsche Welle.

Встреча министров иностранных дел Германии и Украины в Киеве длилась на 40 минут дольше запланированного. Когда она закончилась, Зигмар Габриэль и Павел Климкин не скрывали перед журналистами своей тревоги по поводу неспокойной ситуации в Донбассе, пишет Deutsche Welle.

«Россия проводит политику контролируемой эскалации, только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них — из запрещённого оружия. Мы потеряли трёх наших воинов, 15 ранены», — посетовал Климкин.

В свою очередь Габриэль назвал войну в регионе не просто «конфликтом между Россией и Украиной», а опасным прецедентом для всей Европы и мира. На его взгляд, это ставит под вопрос уважение границ и дальнейшее выполнение межгосударственных договоров.

«В некоторых частях мира есть мнение, что должно господствовать право сильного. Но мы как европейцы убеждены, что в Европе должна господствовать сила закона», — заявил немецкий дипломат. Он призвал установить в Донбассе стабильный мир и восстановить границы Украины в этом регионе.

Габриэль пообещал, что Берлин будет «активно поддерживать введение миротворческой миссии ООН в Донбасс». Он также выразил надежду, что размещение миротворцев состоится до президентских выборов в России, отмечает издание.

«Должна быть вооружённая и прочная добровольческая миссия ООН на всей оккупированной территории, а не только охрана — в виде малочисленной группы — представителей ОБСЕ», — сказал глава МИД Германии. Он подчеркнул, что присутствие миротворцев лишь на линии разграничения будет означать «новую границу на Украине».

В целом, по словам издания, министры продемонстрировали «трогательное единодушие». Разными были лишь их оценки предоставления Украине американских противотанковых систем. В Берлине считают, что в регионе и так уже слишком много оружия, напомнил Зигмар Габриэль.

«Мы в Германии довольно скептично относимся к утверждению, что поставки оружия могут помочь, но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина — с точки зрения вооружения — может рассматривать это иначе», — признал Габриэль.



Однако Климкин настаивал, что американское оружие на Украине будет применяться исключительно в оборонительных целях — в качестве ответа на «возможные военные провокации» Москвы во время подготовки к российским выборам.

«Россия перенесла дату этих выборов на годовщину нелегального референдума на территории Крыма. Это само по себе уже не просто провокация, но мы к этому готовы», — заявил украинский министр.