Дональд Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: угроза ядерного удара исчезнет, но санкции пока останутся в силе

На пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером, президент США заявил о подписании соглашения о ядерном разоружении КНДР. Дональд Трамп отметил, что у Ким Чен Ына есть шанс войти в историю лидером-миротворцем. При этом глава Белого дома заявил, что санкции против Пхеньяна остаются в силе.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Перед председателем Кимом открывается уникальная возможность войти в историю в качестве лидера, положившего начало прекрасной новой эпохе безопасности и процветания для его народа.



Председатель Ким и я только что подписали совместное заявление, в котором он вновь выразил свою твёрдую готовность завершить ядерное разоружение Корейского полуострова. Мы также договорились начать активные переговоры с тем, чтобы начать реализацию наших договорённостей как можно скорее — и Ким этого действительно хочет. Сейчас всё уже не как в прошлом, это вам не очередная администрация, которая так и не приступила с процессу и, следовательно, ничего так и не добилась.



Председатель Ким рассказал мне, что Северная Корея уже приступила к ликвидации крупного испытательного полигона для ракетных двигателей. В предоставленных вам копиях подписанного документа этого нет, мы договорились по этому вопросу уже после подписания соглашения. Это очень большое дело, ведь совсем скоро будет уничтожен полигон, где проводились испытания тех самых ракет.



Мы отлично понимаем, что сегодняшний день станет лишь началом трудоёмкого процесса, но мир всегда стоит того, чтобы прилагать ради него усилия, и особенно это верно в данном случае. Это нужно было сделать много лет назад, и данный вопрос следовало решить уже давно.



У председателя Кима есть шанс обеспечить своему народу потрясающее будущее. Воевать могут все, а вот заключать мир — лишь самые смелые.



Нынешнее положение дел не может сохраняться вечно. Народ Кореи — как Северной, так и Южной — состоит из крайне талантливых, трудолюбивых и одарённых людей. Это и в самом деле одарённый народ. У этих людей общие наследие, язык, традиции, культура и судьба. Однако, чтобы осуществить свою удивительную судьбу, чтобы вновь объединить свою государственную семью, нужно устранить угрозу ядерного оружия — и она теперь будет устранена. Но до тех пор санкции останутся в силе.



Мы мечтаем о таком будущем, в котором все корейцы будут жить вместе и в гармонии, в котором воссоединяются семьи и возрождаются надежды, и в котором свет мира прогоняет морок войны. Это светлое будущее — а именно оно куётся здесь — совсем рядом, мы уже можем дотянуться до него. Оно там, и ему — быть. Думали, что этого никогда не произойдёт, но это происходит.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 июня 2018 года.