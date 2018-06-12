PNN: в бундестаге Ким Чен Ыну заранее присудили тактическую победу над Трампом

Саммит в Сингапуре ещё не начался, а уже понятно, что лидер Северной Кореи тактически превосходит президента США, заявил в интервью Potsdamer Neueste Nachrichten глава комитета бундестага по внешней политике. По словам Норберта Рёттгена, в отличие от «непредсказуемого» Дональда Трампа Ким Чен Ын «действует рационально». Его «тактика угроз» сработала, о чём свидетельствует участие Вашингтона в переговорах, подчеркнул немецкий политик.
В вопросах тактики северокорейский лидер Ким Чен Ын превосходит главу Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью немецкой газете Potsdamer Neueste Nachrichten председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
В отдельных случаях непредсказуемость президента США, по мнению Рёттгена, действительно может принести пользу и привести к «тактическим успехам».
«Это, однако, крайне опасно», — констатировал немецкий политик.
«Манера же поведения Кима совершенно иная. Ким действует рационально и таким образом тактически превосходит (Трампа. — ИноТВ) перед саммитом. Угрозу разработать межконтинентальное ядерное оружие он использует в качестве гарантии для своего режима. Его тактика сработала: своими угрозами он вынудил Соединённые Штаты сесть за стол переговоров», — пояснил глава комитета бундестага по внешней политике.
Норберт Рёттген также считает, что северокорейский лидер не откажется от ядерного оружия.
«Это поняли и американцы. Поэтому-то Трамп и отменил сначала саммит. У президента США, однако, личная необходимость заключить сделку, чтобы он потом смог представит её в качестве великого исторического успеха. И всё равно, с точки зрения тактики, Ким в настоящий момент находится в гораздо более выгодной позиции», — подчеркнул немецкий политик.
Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47%, против 38% тех, кто этого не планирует.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.