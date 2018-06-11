Макфол: если Трамп не сумел договориться с Трюдо о молоке, куда ему обсуждать ядерное разоружение с Кимом

06:09 СМИ сообщили, что часть активистов «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии Одну из групп организации «Белые каски» и их родственников не удалось эвакуировать из Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в канадском правительстве.

05:52 Помпео заявил о намерении США свести «до нуля» экспорт иранской нефти Соединённые Штаты «работают» со странами-импортёрами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.

05:36 СМИ: Макрон намерен реорганизовать свой аппарат из-за избившего демонстранта экс-советника Президент Франции Эммануэль Макрон считает поступок его бывшего сотрудника Александра Беналля недопустимым.

05:23 Помпео сравнил иранское правительство с мафией Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в коррупции и нарушении прав человека.

05:06 В Росстате сообщили о снижении уровня бедности в России Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Об этом сообщили в Росстате.

04:49 В МВД опровергли информацию о захвате заложников в одной из квартир на юге Москвы Информация о незаконном удержании людей в квартире жилого дома на юге Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

04:25 В США произошла стрельба в мормонской церкви В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон (штат Невада), погиб один человек, ещё один пострадал.

04:06 СМИ: В ДТП на Кубе пострадали более 35 человек В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубе 37 человек получили ранения.

03:49 Хантсман рассказал, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки Американский посол в России Джон Хантсман отказался последовать призыву колумниста The Salt Lake Tribune Роберта Герка и подать в отставку после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

03:26 СМИ: Макрон сказал, что прочитал книгу Трампа Французский лидер Эммануэль Макрон сказал президенту США Дональду Трампу, что прочитал его книгу «Искусство сделки».

03:03 Источник: полиция проверяет сообщение о захвате в заложники детей на юге Москвы Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение, что в одной из квартир жилого дома на юге Москвы двое мужчин захватили в заложники детей.

02:47 СМИ: Ключевым свидетелям по делу Скрипалей показали фото подозреваемого Следователи по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию подозреваемого.

02:22 Умер ресторанный критик Джонатан Голд Американский ресторанный критик Джонатан Голд умер 21 июля на 58-м году жизни.

02:00 В СК рассказали подробности опрокидывания лодки под Астраханью Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми в Астраханской области, мог быть в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

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01:32 Помпео поздравил отряды курдов с освобождением от ИГ сирийского Дашиша Госсекретарь США Майк Помпео поздравил формирования «Сил демократической Сирии» (СДС) с освобождением от боевиков группировки «Исламское государство»* города Дашиша в Сирии.

01:12 У берегов Вануату зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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00:14 СМИ: Главный тренер «Барселоны» заинтересован в покупке Черышева Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично заинтересован в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.

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23:58 СМИ: Бутина заявляла о финансовой поддержке своего проекта от российского предпринимателя Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, получала финансовую поддержку своего движения, защищающего право на ношение оружия, от бизнесмена Константина Николаева, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источник.

23:56 Россияне Семёнов и Лешуков заняли четвёртое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков заняли четвёртое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Нидерландах.

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23:40 Британские боксёры задержаны по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице Британские боксёры Пол Аптон, Сонни Аптон и Брэдли Смит были арестованы по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице.

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21:51 Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за «расистского отношения» Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде Германии.

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