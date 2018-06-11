Макфол: если Трамп не сумел договориться с Трюдо о молоке, куда ему обсуждать ядерное разоружение с Кимом

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол усомнился в способности Дональда Трампа вести переговоры с иностранными лидерами, передаёт MSNBC. Макфол отмечает, что не верит в то, что Трамп способен заключить сделку по ядерному разоружению с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Насколько важно, ладит ли один мировой лидер с другим, насколько важны личные отношения?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в Москве: Они определённо играют роль. У президента Обамы отношения с президентом Медведевым сложились лучше, чем с президентом Путиным. Хотя, я полагаю, что, в конце концов, национальные интересы превосходят личные отношения. И пока я могу сказать, что не впечатлён успехами Трампа. Если он не может найти общий язык с премьер-министром Трюдо (премьер-министр Канады Джастин Трюдо.— ИноТВ) в переговорах о молоке, с чего бы предполагать, что он сумеет заключить сделку по ядерному разоружению с одним из самых давних противников США (верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном. — ИноТВ).
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