Guardian: американские конгрессмены выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Члены палаты представителей США от Республиканской партии выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года, передаёт The Guardian. По их словам, президент США должен получить премию в качестве признания его усилий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

18 членов палаты представителей США от Республиканской партии выдвинули президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года, передаёт The Guardian.

В направленном в Нобелевский комитет обращении, инициатором которого выступил республиканец Люк Мессер, сказано, что Трамп должен «получить Нобелевскую премию мира 2019 года в качестве признания его усилий по завершению корейской войны, ядерному разоружению Корейского полуострова и установлению мира в регионе».

Отмечается, что для выдвижения определённой кандидатуры в качестве номинанта на премию нет строгих правил. Единственное ограничение предполагает, что номинанта на Нобелевскую премию могут выдвинуть лишь определённые категории людей, среди которых члены национальных законодательных органов государств, профессоры университетов и бывшие лауреаты премии.

Издание сообщает, что в 2018 году в качестве номинантов на премию, победителей которой огласят в декабре этого года, было выдвинуто 330 человек.

The Guardian напоминает, что Нобелевский комитет осуществляет свою деятельность под эгидой правительства Норвегии. Однако сам приз и сопровождающая его награда в размере $1,4 млн не являются «вознаграждением» от иностранного государства, так как комитет принимает решения самостоятельно.

Издание сообщает: несмотря на то что в письме «обильно восхваляются» усилия Трампа и отмечается, что «в 2019 году никто не заслуживает признания комитета за неустанную работу по установлению мира во всём мире больше него», конгрессменами могут двигать и личные политические амбиции.

Так, Люку Мессеру на следующей неделе предстоит пройти через внутрипартийные выборы, в результате которых определится, станет ли он кандидатом в сенат США от Республиканской партии. При этом отмечается, что основным разногласием между ним и его главными соперниками является спор о том, кто из них предан Трампу сильнее. Наряду с Мессером обращение подписали ещё четыре претендента на кресло в сенате. Двое из них представляют традиционно республиканские штаты и примут участие во внутрипартийных выборах, пишет The Guardian.