DN: на встрече Трампа с президентом Нигерии африканские страны остались за бортом

Многие в Африке считали, что на встрече с Дональдом Трампом президент Нигерии Мохаммаду Бухари будет говорить не только от своего лица, но и от лица всего континента, однако их надежды оказались обмануты, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, Трамп также не слишком спешил исправлять подпорченные своими резкими высказываниями отношения с африканскими странами, сосредоточившись вместо этого на поставках оружия и борьбе с терроризмом.

Популярность Барака Обамы в африканских странах к югу от Сахары не превзойти никакому политику. В Африке «харизматичного президента» из Кении любили, даже несмотря на то, что поначалу он уделял куда больше внимание американской внутренней политике, а активно ездить по континенту начал только во время своего второго срока, пишет Dagens Nyheter.



Однако Дональд Трамп чуть ли не с энтузиазмом трудился над ухудшением отношений с африканскими странами, объединяя их всех под выдуманным названием «Намбия» и называя их «вонючими дырами».



Однако недавно ему представился шанс исправить отношения: к нему приехал президент Нигерии Мохаммаду Бухари. В начале апреля в Вашингтоне также побывал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, однако Бухари стал первым приехавшим к Трампу лидером из африканской страны к югу от Сахары.



«Однако Трамп шансом не воспользовался. Он говорил практически исключительно об отношениях между Нигерией и США, а также углубился в вопросы миграции, заявив, что весь мир смеётся над американским законодательством в этой сфере, которое, по его мнению, слабейшее в мире», — отмечает издание.



Кроме того, американский лидер выразил свою поддержку Нигерии в борьбе против террористической группировки «Боко Харам», которая создавала хаос в северо-восточной части страны на протяжении более 10 лет.



Для Бухари и нигерийцев этот визит определённо стал предметом гордости, ведь среди региональных стран опередить своего коллегу наверняка хотел новый президент Южной Африки Сирил Рамафоса.



Теперь же Бухари показал, что Нигерия — это естественный партнёр американского президента, а странам БРИКС стоит задуматься о том, сможет ли это государство сыграть роль в этой организации. Через пару лет Нигерия обгонит Бразилию по населению и будет иметь ВВП, на 30% превосходящий аналогичный показатель Южной Африки.



Однако Трамп обратил внимание на «регионального гиганта» не только по экономическим или демографическим причинам. Нигерия является шестым по величине экспортёром нефти, а американская поддержка помогла ей в борьбе с терроризмом. Кроме того, в этом году США и Нигерия провели «спорную оружейную сделку», в рамках которой эта страна получила 12 самолётов Super Tucano, а также большое количество оружия и боеприпасов суммой на 5 млрд шведских крон (около 35 млрд рублей. — ИноТВ).



«Это очень хорошие самолёты», — отметил по этому поводу Трамп. Бухари в свою очередь поблагодарил Трампа за поддержку, добавив, что у США и Нигерии есть много общего.



«На континенте были очень серьёзные надежды на то, что Бухари будет говорить не только в качестве нигерийского президента, но и представителя всей Африки. Однако этого не произошло, и Нигерия подтвердила свой образ страны, которая с одной стороны играет мускулами, когда считает, что это возможно (как, например, во время прошлогоднего кризиса в Гамбии), однако с другой — собирается идти своей собственной дорогой, независимо от таких организаций как БРИКС и Африканский союз, названия которых ни разу не прозвучали на пресс-конференции», — подводит итог Dagens Nyheter.