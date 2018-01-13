Guardian: в ООН высказывания Трампа о «грязных дырах» сочли «расистскими»

В своём заявлении ООН, не скупясь на резкие слова, отметила, что «шокирующие и постыдные» высказывания Трампа о «грязных дырах» в отношении стран Африки, Гаити и Сальвадора, кроме как «расистскими», больше никак нельзя назвать, сообщает The Guardian. Сам же Трамп настаивает на том, что он не произносил этих «оскорбительных слов», но при этом признаёт, что использовал «жёсткие выражения».

Дональда Трампа уличили в расизме после того, как поступили сообщения о том, что президент США отпустил «шокирующие и постыдные» комментарии, назвав страны Африки, Гаити и Сальвадор «грязными дырами», и удивился тому, почему стольким гражданам этих стран был разрешён въезд в Америку, сообщает The Guardian.

В своём заявлении ООН, не скупясь на резкие слова, отметила, что высказывания Трампа, кроме как «расистскими», больше никак нельзя назвать. Ватикан охарактеризовал слова Трампа как «особо грубые и оскорбительные».

Президент США изначально не стал комментировать сообщения о своих высказываниях, но вскоре начал настаивать на том, что он не произносил этих «оскорбительных слов». При этом Трамп признал, что использовал на встрече с сенаторами по вопросам иммиграции «жёсткие» выражения, отмечает британское издание.

Однако сенатор-демократ Дик Дурбин, присутствовавший на встрече, заявил, что эти сообщения правдивы, и отметил, что Трамп произносил «эти наполненные ненавистью слова и делал это несколько раз».

«Грязная дыра — это то самое выражение, которое было неоднократно использовано», — сообщил Дурбин, добавив, что оно, в частности, использовалось в контексте африканских стран.

«Нет другого слова, которое можно было бы использовать, кроме как «расистские». Нельзя называть «грязными дырами» целые страны и континенты, население которых не является белым, при этом показывая, что им не рады», — отметил на брифинге в Женеве пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Как сообщает The Guardian, президент Сальвадора Сальвадор Санчес заявил, что высказывания Трампа «ударили по достоинству сальвадорцев».

Американские дипломаты и посольство США в Сан-Сальвадоре поспешили заявить о своём уважении к стране. «Мне довелось поездить по этой прекрасной стране и встретиться с тысячами сальвадорцев. Для меня большая честь жить и работать здесь. Мы остаёмся верны на 100 процентов», — написала в своём Twitter посол США в Сальвадоре Жан Мэйнс.

Посол США в Гаити Робин Диалло была вызвана на встречу с президентом страны Жовенелем Моизом для обсуждения высказываний Трампа. Бывший президент Гаити Лоран Лямот выразил беспокойство, отметив, что Трамп продемонстрировал «отсутствие уважения и своё невежество».

Высказывания Трампа, как пишет издание, привели в ярость африканский континент. Правительство Ботсваны назвало комментарии Трампа «достойными осуждения и расистскими», а также заявило о вызове посла США, чтобы уточнить, правда ли США считают Ботсвану «грязной дырой» после многих лет тёплых отношений. Министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием назвал комментарии американского президента «обидными и досадными».

Африканский союз отметил, что он встревожен выражениями Трампа. «Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в США в качестве рабов, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения», — сообщила пресс-секретарь организации Эбба Калондо.

«Особенно удивительно, что США остаются мировым примером того, как миграция подарила рождение нации, построенной на прочных ценностях многообразия и возможностей», — подчеркнула Калондо.

«Наша страна не является «грязной дырой», каковой не является ни Гаити, ни какая-либо другая страна, находящаяся в бедственном положении. Проблемы есть и у США. В Америке существует безработица, есть люди, лишённые права на оказание медицинских услуг», — заявила заместитель генерального секретаря правящей партии Южной Африки «Африканский национальный конгресс» Джесси Дуарте.

Как пишет The Guardian, бывший президент Мексики Висенте Фокс, который всегда открыто критиковал Трампа, опубликовал в Twitter сообщение о том, что «величие Америки было построено на многообразии». Он также добавил, что рот Трампа — это «самая глупая и грязная дыра во всём мире».

«Какое право вы имеете объявлять, кому Америка рада, а кому нет? Величие Америки основано на разнообразии. Или вы забыли своё миграционное прошлое, Дональд?» — написал Фокс.