Fox: американские СМИ устали от адвоката Сторми Дэниелс — и он обвинил в этом Путина

Адвоката американской порноактрисы Сторми Дэниелс Майкла Авенатти, который защищает её интересы в деле против Дональда Трампа, всё меньше зовут на телевидение, и он уверен, что за этим стоит российская кампания в СМИ. И правильно, считает Такер Карсон из Fox News. Обвинять Россию во всех неприятностях уже становится доброй традицией у американских левых, прокомментировал ведущий.

Ох уж эти грязные СМИ! Сначала они используют его, а потом просто избавляются. Кажется, «жутковатый порно-адвокат» злоупотребил гостеприимством. Кто бы мог подумать. Первые пара сотен громких появлений на телеэкранах были ещё куда ни шло, но теперь от него даже устал MSNBC. Что же «жутковатый порноадвокат» будет делать дальше? Ну, вообще-то, если вы были внимательны, очевидно, он обвинит во всём Россию. А как иначе?

В своём интервью Daily Beast «жутковатый порноадвокат» заявил, что Россия, Путин развернули против него целую травлю в СМИ. Такое объяснение вас не должно шокировать — напротив, эти слова, пожалуй, звучат очень знакомо. Леваки обвиняют Россию практически во всём, что можно представить: в том, что Трамп одержал победу на выборах 2016 года, в утечке электронных переписок национального комитета демократов, в организации брексита, в деятельности Национальной стрелковой ассоциации.

Россия виновата в том, что на одних выборах в Мексике победили левые популисты, а на других — правые, в том, что в Италии одновременно выиграли и левые, и правые популисты, в организации кампании вокруг записки Нуньеса, в росте популярности Ле Пен и Джилл Стайн здесь, в США, в поддержке движения за независимость (Каталонии. — ИноТВ) в Испании, в нападках на Пола Райана в соцсетях, во взломе электросетей, в том, что в 2017 году один документальный фильм не получил «Оскар», в деятельности WikiLeaks, в поддержке Берни Сандерса в Facebook, в желании расследовать случаи злоупотребления Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки, в попытках противостоять «глубинному государству», в февральском крушении самолёта, на борту которого погибло 69 россиян, в нежелании передать Украине оружие и даже в том, это самое интересное, что президент Трамп решил бомбить по Сирии, в которой сейчас находятся тысячи российских военных. Но это тоже российская операция.

По всей видимости, Россия сумела всё это провернуть, хотя это было ей и не на руку, и у неё всё ещё есть силы — стоит отдать должное мощи славянского духа — портить жизнь «жутковатому порноадвокату» здесь, в мире новостей американского кабельного телевидения. Да эти русские — просто нечто!

Дата выхода в эфир 13 июня 2018 года.