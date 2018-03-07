MSNBC: Порноактриса подала в суд на президента США — впервые в истории

Порнозвезда Стефани Клиффорд, больше известная как Сторми Дэниэлс, подала иск против Дональда Трампа. Женщина требует признать недействительным соглашение, по которому она должна молчать о своей связи с Трампом. Как отмечает репортёр Associated Press Джонатан Лемайр в эфире MSNBC, подобный скандал привёл бы к краху любой другой администрации Белого дома.

Сегодняшняя новость: порнозвезда подала в суд на президента. При Обаме такого особо не бывало. Поправлюсь: за всю историю республики мы ни разу не слышали, чтобы порнозвезда подала в суд на президента.



И нам также стало известно, что в судебных документах президент фигурирует под псевдонимом.



ДЖОНАТАН ЛЕМАЙР, репортёр Associated Press при Белом доме: Дэвид Деннисон. Он же Дональд Трамп. Так сказано в этих судебных документах. Сторми тоже проходит под другим именем — кажется, Пегги такая-то. Хотя, конечно же, Сторми — и так псевдоним.



Да.



ДЖОНАТАН ЛЕМАЙР: Да, эта история с порнозвездой — примечательный поворот сюжета во втором сезоне «Белого дома при Трампе». Это ещё один… Скандал, который привёл бы к падению любой другой администрации. Я имею в виду, что он поглотил бы всё время и внимание. Но похоже, что эта история, новые подробности которой просачиваются каждые пару дней, всегда на втором или третьем плане. Потому что есть слишком много других тем. В частности, Россия.



Однако дело приобретает всё более серьёзный оборот. Были ли деньги избирательной кампании использованы ненадлежащим образом? Как именно обставил дело (адвокат Трампа. — ИноТВ) Майкл Коэн, чтобы заставить её молчать? Что было известно президенту? По мере того как история развивается — а теперь, возможно, она будет развиваться в суде, — мы, может быть, найдём ответы на некоторые из этих вопросов.



Дата выхода в эфир 06 марта 2018 года.