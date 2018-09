Стивен Коэн: автор досье на Трампа просто начитался российских газет

Все собранные за год «доказательства» связей Трампа с Москвой не внушают доверия, заявил в интервью Fox News американский историк и эксперт по России Стивен Коэн. По его словам, скандальное досье, написанное бывшим британским разведчиком по заказу предвыборной команды Клинтон, опирается вовсе не на «источники в Кремле», а на российскую прессу.

Стивен Коэн — почётный профессор российских исследований и российской политики в Принстонском и Нью-Йоркском университетах, редактор журнала The Nation. Возможно, самый известный специалист по России в США. Сегодня он с нами на связи. Профессор, спасибо, что нашли для нас время!



Может быть, я чего-то не учёл, я хочу прояснить этот вопрос, потому что, мне кажется, это очень важно для понимания этого расследования… Известно ли вам о каких-либо других доказательствах сговора избирательного штаба Трампа с российским правительством? Помимо досье.



СТИВЕН КОЭН профессор российских исследований в Принстонском и Нью-Йоркском университетах: Нет, ничего подобного. Но есть два документа, которые легли в основу «кремлёвского скандала». Во-первых, составленное Стилом досье, которое явно предопределило так называемое «заключение разведывательного сообщества» в январе 2017 года. Нам сказали, что это суждение семнадцати разведывательных агентств, а теперь оказывается, что разведывательные агентства здесь ни при чём, разве что горстка людей в руководстве. Итак, это все их доказательства, и они не внушают доверия.



Как насчёт… Нам известно, что это досье послужило как минимум одним из оснований для ордера, позволившего федералам шпионить за Картером Пейджем. Как вы считаете, за другими людьми из окружения Трампа во время предвыборной кампании тоже велась слежка?



СТИВЕН КОЭН: Не знаю. Этот вопрос я задаю в своей новой статье в The Nation. Нам нужно разобраться. Например, почему они получили ордер на слежку за Картером Пейджем, который, казалось бы, никак не угрожает национальной безопасности Америки, а потом — за Полом Манафортом? Можно предположить, что они поступили так, поскольку считали, что эти двое могут находиться рядом с Дональдом Трампом, даже в одном помещении с ним. А за Дональдом Трампом они и хотели следить.



Но позвольте высказать одну мысль, Такер. Меня интересно не то, кто это досье оплатил — мы знаем, что это был избирательный штаб Клинтон…



Да.



СТИВЕН КОЭН: Но где Стил взял эту информацию? И в своей статье я пишу, что вряд ли он получил её через свои так называемые «связи в Кремле». Сейчас предпринимаются серьёзные попытки реабилитировать Стила. На первой странице The Washington Post сегодня опубликовали историю, в которой он (Стил. — ИноТВ) предстаёт как персонаж шпионских романов Джона Ле Карре. Может быть, так и есть. Страдалец без цели в жизни, по какой-то причине очень рано ушедший на пенсию и предлагающий свои услуги за деньги. Итак, теперь этот человек становится частью нашей жизни. И его используют.



Но у меня есть более важный вопрос, на который вы можете ответить лучше, чем я: сколько у нас ветвей власти? Меня учили, что три. Но то, что происходит наверху, с разведывательными агентствами, причём не только с ФБР, наводит на мысль: а нет ли четвёртой ветви? Ветви, которая влияет не только на наших политиков, но и на мнение избирателей? Они ведь сливают информацию в СМИ.



Как вы считаете, информация в досье заслуживает доверия? Ваше мнение в данном вопросе авторитетно. Верна ли эта информация, получена ли она из реальных источников, как по-вашему? Можно ли найти ей подтверждение? Пока ещё не нашли, но найдут ли, как вы думаете? Или это вымысел?



СТИВЕН КОЭН: Нам нужно рассмотреть его по частям. Что-то в нём правдиво, потому что он (Стил. — ИноТВ) взял это из открытых источников, из газет.



Да.



СТИВЕН КОЭН: Разве было тайной… Когда я находился в Москве, а я провёл там годы, я знал, что Дональд Трамп хотел поехать в московский отель. Это широко обсуждалось, об этом писали газеты. Что, надо обязательно нанимать человека, платить ему, как Стилу, чтобы он вам это рассказал?



Мы, например, знали, что нефтяная компания, которая якобы собиралась заплатить Картеру Пейджу уйму денег, если он уберёт санкции, введённые, кстати, Евросоюзом, а не США… Нелепая байка. Но в России знали и писали в газетах о планах по приватизации пятнадцати процентов этой нефтяной компании.



То есть Стил и его товарищи могли сидеть у себя дома, неважно где, и читать российскую прессу — вот вам и половина досье.



Многие наши разведданные взяты из газет! Шокирующая правда. Вы хорошо это знаете. Спасибо, профессор, я вам очень признателен.



Дата выхода в эфир 07 февраля 2018 года.