Daily Mail: конгрессмен Шифф так и не дождался от российских пранкеров фото голого Трампа

Российским пранкерам Лексусу и Вовану удалось разыграть высокопоставленного демократа Адама Шиффа, который участвует в расследовании возможных «связей» штаба Трампа с Москвой. Шутники в образе спикера украинского парламента пообещали предоставить политику подтверждение того, что у Владимира Путина есть компромат на американского президента, пишет Daily Mail. И, как стало известно британскому изданию, после звонка представители американского конгрессмена пытались получить обещанные «секретные» сведения.

Высокопоставленный демократ в комитете палаты представителей США по разведке Адам Шифф стал жертвой российских пранкеров. Они предложили политику компромат на американского президента, в том числе фотографии голого Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

Розыгрыш произошёл ещё в апреле прошлого года. Однако, как стало известно изданию, после звонка представители Шиффа связывались с пранкерами в надежде получить обещанные в телефонном разговоре «секретные» материалы.

По словам британского таблоида, речь идёт о звонке «российских юмористов» Вована и Лексуса, которых в действительности зовут Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они привлекли к себе международное внимание после того, как им удалось разыграть целый ряд известных политиков, в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского сенатора Джона Маккейна.

На опубликованной в сети аудиозаписи можно услышать, как Шифф обсуждает «российское расследование» с одним из пранкеров, который представляется спикером Верховной рады Андреем Парубием. Конгрессмен благодарит своего собеседника за звонок и предупреждает, что их могут подслушивать «российские шпионы».

Затем «Парубий» в исполнении Вована сообщает Шиффу, что в 2013 году Трамп встречался с «российской гламурной моделью Ольгой Бузовой». Скандальные снимки с этого «свидания» оказались в распоряжении Владимира Путина, и теперь он шантажирует ими американского президента.

Псевдоспикер также уверяет Шиффа, что украинское правительство получило записи с тайной встречи помощника Трампа Майкла Флинна с «посредником Кремля», российским поп-музыкантом Аркадием Укупником, в вымышленном «мафиозном ресторане» в нью-йоркском районе Брайтон-Бич.

«И вы знаете, что они обсуждали?» — интересуется Шифф. Пранкер отвечает, что Флинн и Укупник говорили о «множестве вещей», но, чтобы распознать друг друга, они использовали пароли: «На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «На Дерибасовской хорошая погода».

Издание поясняет, что на самом деле эти фразы были взяты из российской комедии 1992 года. Но, судя по записи, Шиффу с трудом далось слово «Дерибасовская», и он неоднократно просит своего собеседника его повторить.

Ещё одним фигурантом в этой «кремлёвской схеме» лже-Парубий называет Ксению Собчак. Пранкеры убеждают Шиффа, что именно через неё Путину удалось получить компрометирующие фотографии с голым Трампом.

В конце разговора Шифф обещает, что позже его представители свяжутся с «Парубием», чтобы уточнить написание имён и детали. Пранкеры уверяют, что пришлют компромат, предлагая политику экстрадировать Собчак и Бузову в США, а затем поместить их в «специальную тюрьму Гуантанамо».

Вован и Лексус рассказали Daily Mail, что им понадобилось лишь 30 минут, чтобы связаться с конгрессменом. «Шифф был очень серьёзен. Он записывал на бумагу всё, что мы говорили. Запоминал каждую деталь», — утверждает Лексус.

По словам представителей Шиффа, он с самого начала заподозрил, что звонок был «фикцией», и сразу же сообщил о нём правоохранительным органам. Однако Лексус и Вован предоставили Daily Mail электронную переписку с помощницей политика. В двух из этих писем она просит «Парубия» уточнить, когда именно скандальные материалы можно будет забрать из украинского посольства в Вашингтоне.

В ФБР отказались комментировать, получали ли они информацию о фотографиях с голым Трампом или каком-либо ещё российском «компромате» от Шиффа. «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть существование расследования этого дела», — заявил представитель бюро Daily Mail.

Шифф является одним из самых видных демократов в конгрессе, которые занимаются расследованием возможного «сговора» предвыборного штаба Трампа с российским правительством. Политик неоднократно вступал в публичную перепалку с главой Белого дома, отмечает издание.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

TomThomason: Я думаю, конгрессу нужно начать расследование сговора Шиффа с русскими.



Tolerant Liberal: Шифф — доказательство, что если человек — дурак, то это навсегда.

Anon Y: Трампа невозможно шантажировать. Даже если бы у них были такие фотографии, то он бы просто заявил, что это лучшие фотографии обнажёнки в интернете и хвастался своими размерами.



beanbag58: Очень смешная история, которая показывает, в какой фарс превратилось это российское расследование.

sneemdream: Здесь в Лос-Анджелесе у Шиффа репутация сельского дурачка.



James Charcomb: Бьюсь об заклад, что эта история никогда не появится на CNN.