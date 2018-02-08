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Новоиспечённый «агент Кремля» рассказал Fox News, насколько обезумели демократы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Автор доклада о злоупотреблениях ФБР, республиканец Девин Нунес, стал объектом для нападок со стороны господствующих СМИ, передаёт Fox News. Аналитик MSNBC даже высказал предположение, что Нунес — агент России. Сам конгрессмен объясняет такую травлю тем, что демократы «обезумели» и желают любой ценой вернуть себе власть.

Мне всегда нравятся нападки критиков, для меня это предмет гордости. Особенно это касается вот таких критиков. Послушаем.

ДЖОН ХАЙЛЕМАНН, политический аналитик MSNBC, шеф-редактор Bloomberg Politics: Возможно ли, что республиканец, председательствующий в комитете палаты представителей по разведке, спутался с русскими? Возможно ли, что на самом деле главный республиканец в комитете по разведке — агент России?

КРИС МЁРФИ, сенатор США: Надеюсь, что это не так. У нас нет информации, которая бы на это указывала. Я думаю…

ДЖОН ХАЙЛЕМАНН: Разве на это не указывает его поведение? Я ведь не первый, кто поднял этот вопрос.

Это был бывший соавтор Марка Халперина. Итак, что вы скажете об этих возмутительных обвинениях? Вы ведь подбираетесь всё ближе и ближе к истине. Всё теплее и теплее!

ДЕВИН НУНЕС, председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США: Верно.

И чем ближе вы подбираетесь к тому, что на самом деле произошло на выборах, тем больше они на вас наседают.

ДЕВИН НУНЕС: Страшно, что люди будут это смотреть и верить. Мы, республиканцы, особенно в комитете по разведке, уже давно умоляли администрацию Обамы сделать что-то с проблемой России. И администрация нас игнорировала! Я даже говорил, что наше непонимание Путина — крупнейший промах нашей разведки со времён 11 сентября. Но господствующим СМИ нет до этого дела. Можно было бы подумать, что за такие слова они призовут этих людей к ответу. Но факты их не стесняют. Думаю, это потому, что они не желают успеха этому президенту и республиканцам. У них на уме одно — власть. Они просто хотят вытеснить республиканцев из палаты представителей.

Во что бы то ни стало?

ДЕВИН НУНЕС: Во что бы то ни стало. Посмотрите, что они сделали. Судя по всему, политический компромат, придуманный и проплаченный избирательным штабом (Хиллари Клинтон. — ИноТВ), был направлен прямо в ФБР, чтобы инициировать расследование против другого избирательного штаба, избирательного штаба Трампа, чтобы потом за кем-то шпионить! Я даже представить себе такого не мог. Примерно год назад, в марте, я узнал, что досье каким-то образом было использовано. Но даже тогда я подумал: «Ой, да ладно…».

«Должно быть, какой-то пустяк!».

ДЕВИН НУНЕС: «Не может быть, чтобы они настолько обезумели!». Оказалось, настолько.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2018 года.

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Fox News США Северная Америка
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