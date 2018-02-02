CNN: русские слили информацию о встрече глав разведок, чтобы посеять смятение в США

По всей видимости, встреча директора ЦРУ Майка Помпео с его коллегами из российских ФСБ и СВР состоялась на вполне законных основаниях, передаёт CNN. Однако, как отмечает корреспондент канала Джим Шутто, о самом факте переговоров вряд ли стало бы известно, если бы Россия не решила слить информацию о встрече через национальные СМИ, пытаясь посеять смятение в США.

Встречался ли недавно директор ЦРУ с российскими чиновниками разведслужб, приехавших в США, и был ли среди них глава российской разведслужбы, который находится под санкциями? На этой неделе лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер потребовал от администрации Трампа разъяснений. Детали нам расскажет наш главный корреспондент по вопросам национальной безопасности Джим Шутто. Так была ли встреча между директором ЦРУ Майком Помпео и главой российской разведки?

ДЖИМ ШУТТО, главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности: Была. Об этом нам сообщил американский чиновник, напрямую осведомлённый об этой встрече. Помпео встречался с главами ФСБ — наследника КГБ, это служба внутренней разведки, и СВР — их аналога ЦРУ. Он встречался с ними на прошлой неделе. ЦРУ пояснила два момента. Во-первых, подобным занимаются как высокопоставленные чиновники разведки, так и многие администрации, а именно обмениваются данными о терроризме и других общих угрозах. Именно этим они и занимаются.

Получилось так, что один из этих глав разведки находится под американскими санкциями за военные действия на Украине. Однако этот американский чиновник утверждает, что ЦРУ действовало согласно правовой процедуре: ещё до встречи оно уведомило все соответствующие службы о том, что они этим занимаются, чтобы обмениваться информацией, соблюдая все правовые процедуры в преддверии встречи.

Да, прошлым вечером я разговаривал с (бывшим директором Национальной разведки. — ИноТВ) Клэппером, который сказал, что он часто занимался подобным в прошлом. Нередко эти встречи не приносили тех плодов, на которые он надеялся; он описал их как дорогу с односторонним движением. Какую роль во всём этом играет лидер демократического меньшинства Чак Шумер?

ДЖИМ ШУТТО: Как вы отметили, во вторник сенатор Шумер провёл пресс-конференцию и отправил директору Помпео письмо, в котором написал, что тот не сообщил об этом, и спросил, почему он провёл эту встречу, намекая на то, что ЦРУ решило утаить информацию об этом. Этот американский чиновник сказал мне, что для аппарата сенатора Шумера был проведён брифинг ещё до пресс-конференции сенатора во вторник, но уже после того, как тот отправил письмо. Брифинг среди прочего касался правовой процедуры, которой они следовали ещё до того, как пригласили глав разведок, которые находились под санкциями. Так что, с точки зрения ЦРУ, намёки Шумера об этой встрече, по их мнению, по сути, не имеют под собой оснований.

Об этих переговорах сообщили российские СМИ. Узнали бы мы об этой встрече, если бы российские СМИ не написали об этом?

ДЖИМ ШУТТО: Нет. Но с точки зрения ЦРУ, это уже другой вопрос. Россия намеренно слила информацию о проведении этой встречи через ТАСС — это их государственное новостное агентство, — чтобы создать смятение в США. Так считают люди, с которыми я говорил, и этот американский чиновник признал это, сказав: «Послушайте, они получили то, к чему стремились».

Невероятно. С нами был Джим Шутто, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2018 года.