Fox News: ФБР против публикации «неприглядной» правды

Недавно рассекреченный меморандум, рассказывающий о злоупотреблениях американских спецслужб во время выборов 2016 года, поссорил ФБР и конгрессменов, сообщает Fox News. Как отмечает аналитик телеканала Эндрю Наполитано, ФБР протестует против публикации документа, поскольку хочет прикрыть свои ошибки и махинации.

Это всего лишь вопрос времени. И президент Трамп, и глава аппарата Белого дома Джон Келли заявляют, что меморандум республиканцев из комитета палаты представителей по разведке, рассказывающий о неправомерном наблюдении за предвыборным штабом Трампа, будет опубликован. Послушаем.



ДЖЕФФ ДУНКАН, конгрессмен США: Просто опубликуйте меморандум.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да не волнуйтесь! Стопроцентно опубликуем!



ДЖОН КЕЛЛИ, глава аппарата Белого дома: Специалисты Белого дома по правовому обеспечению национальной безопасности, работающие на меня и на президента, анализируют его вдоль и поперёк. Думаю, он будет опубликован довольно скоро, и весь мир сможет его увидеть.



Тем временем ФБР опубликовало собственное заявление, в котором выразило обеспокоенность. Цитирую: «Как было заявлено в ходе нашего первоначального рассмотрения, мы глубоко обеспокоены пропуском фактов, существенно влияющих на точность меморандума».



С нами в студии судья Эндрю Наполитано, старший аналитик Fox News по судебным вопросам. Во-первых, судья, нормально ли то, что президент вот так открыто заявил о намерении опубликовать меморандум?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, аналитик Fox News: Знаете, если верить The Washington Post, подчёркиваю, если верить The Washington Post, на тот момент он ещё не видел меморандума. Так что, возможно, ему не следовало говорить «да», ему следовало сказать, что документ рассматривается. Но у этого президента другой стиль! И он пожелал поддержать человека, который, как он знал, хотел…



Итак, мы теперь видим противостояние ФБР и комитета палаты представителей по разведке во главе с конгрессменом Нунесом. Мы видели заявление ФБР, где говорится, что какие-то факты пропущены. Мол, проблема с меморандумом в том, что это правда, но не вся. Вот что ответил конгрессмен Нунес: «Учитывая, что ФБР и Минюст уже почти год блокируют запросы конгресса о предоставлении информации, нет ничего удивительного в их лживых возражениях против того, чтобы показать американцам информацию о злоупотреблениях этих ведомств в вопросах слежки… ФБР знает толк в «пропуске фактов», если вспомнить его выступления перед конгрессом и судьями».



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Ой! К конгрессмену Нунесу я отношусь очень критично. Потому что, пока в конгрессе шли обсуждения, дебаты и голосование о расширении программы FISA (слежка за иностранными гражданами и контактировавшими с ними американцами. — ИноТВ), он об этих злоупотреблениях АНБ и ФБР молчал. А ему следовало поделиться со всем конгрессом.



При этом ФБР прикрывает свою… ну, вы понимаете.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: ФБР, вероятно, хочет себя прикрыть. Потому что, хотя АНБ, Агентство национальной безопасности, и Минюст в этом меморандуме смотрятся неприглядно, ФБР смотрится весьма и весьма неприглядно.



Да. Поговорим о конкретных фактах. ФБР оплошало с расследованием в отношении Хиллари (Клинтон. — ИноТВ), причём сразу по нескольким направлениям. Определённо, у господина Маккейба, который вёл это дело, личные интересы шли вразрез со служебными…



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Не думаю, что с Хиллари они оплошали…



И потом они не могли найти тексты, которые нашёл-таки генеральный инспектор. Так что им есть что прикрывать!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Я думаю, с Хиллари они не оплошали, это Барак Обама приказал им освободить её от ответственности.



Ого!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: А знаете, что следует делать, когда получаешь подобный приказ? Уйти в отставку и предать дело огласке.



Верно, верно!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Но это мы ещё посмотрим. А сейчас три назначенца Дональда Трампа: глава ФБР, второй человек в Минюсте Род Розенштейн и Стивен Бойд, может быть, неизвестный широкой публике, но именно он в Минюсте отвечает за вопросы национальной безопасности, — все они говорят: «Не публикуйте! Это вводит в заблуждение». Моя позиция остаётся такой: документ следует опубликовать, а с ним и версию демократов, и данные, на которых основаны обе версии.



И доклад генерального инспектора!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Конечно! Потому что американская общественность имеет право знать…



Но вот какое дело с этим меморандумом…



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Позвольте, я закончу. Кто обо всём этом знал? Кто оплошал? Кто злоупотребил властью? Кто делал вид, что ничего не замечает?



Ясно. Одну секундочку, я должен кое-что сказать напоследок. Директор ФБР, господин Рэй, заявил: «Если уйдёт Маккейб, уйду и я». Потом, в воскресенье, он прочёл меморандум…



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: И через двенадцать часов Маккейб ушёл.



А Рэй по-прежнему на месте. Как по-вашему, что это говорит о меморандуме?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Пока не прочтём, не узнаем. Но мы, определённо, можем заключить, что имя Маккейба там фигурирует сплошь и рядом!



Ясно. Судья Наполитано, об этом ещё говорить и говорить!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да!



Хотелось бы продолжить обсуждение, но у нас нет такой возможности…



Дата выхода в эфир 31 января 2018 года.