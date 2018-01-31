Fox News: конгрессмен Нунес разоблачил заговор ФБР против Трампа

Служебный документ, составленный конгрессменом-республиканцем Девином Нунесом, изобличает козни «злонамеренных» агентов ФБР, пытавшихся навредить Трампу до и после его избрания, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущий, основой для «российского расследования» Роберта Мюллера послужило лживое досье, проплаченное Хиллари Клинтон и взятое на вооружение американскими спецслужбами.

Это документ на четырёх страницах. Написал его республиканец, возглавляющий комитет палаты представителей по разведке. И речь в нём идёт о высокопоставленных сотрудниках ФБР и о том, что они делали во время и после выборов 2016 года. Называется всё это служебным документом. Мы его не видели. Зато его видели члены палаты представителей. Это просто бомба!



И вот что, по сообщениям, изложено в этом документе. Перед выборами ФБР встречалось с авторами пресловутого досье — грязного, непроверенного антитрамповского доклада, оплаченного избирательным штабом Клинтон. ФБР встречалось с этими людьми! Утверждается, что это досье они использовали для шпионажа за избирательным штабом Трампа.



Вы только подумайте! Наше главное правоохранительное ведомство, предположительно, использовало лживый иностранный доклад, чтобы шпионить за ненавистным ему кандидатом в президенты. И чтобы начать мюллеровское расследование в надежде найти компромат. Расследование, которое уже год довлеет над нашей политической жизнью!



А после выборов высокопоставленные сотрудники ФБР, предположительно, сколотили тайное общество, чтобы подорвать трамповское президентство изнутри госаппарата. Вот уж бомба, так бомба!



Из всего этого следует, что злонамеренные агенты ФБР, все — сторонники Хиллари (Клинтон. — ИноТВ), вмешались в американский демократический процесс. Демократы не хотят публикации документа. По их словам, он подрывает национальную безопасность, подрывает репутацию главного правоохранительного ведомства Америки и подрывает расследование Мюллера. Но республиканцы отбились от этих претензий. Теперь всё в руках президента. У него пять дней, чтобы решить, показать нам документ или нет.



В этой истории есть герой. Это Девин Нунес. Республиканец, председатель комитета палаты представителей по разведке. Если бы не он, если бы не его упорство в выяснении истины, мы бы сейчас очень мало знали о глубинном государстве и о том, что оно замышляло.



Дата выхода в эфир 30 января 2018 года.