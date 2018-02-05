Fox News: «шайке заговорщиков» из ФБР и Минюста пора предстать перед Фемидой

Высокопоставленные сотрудники ФБР и Министерства юстиции США проявили неслыханную наглость, когда помогли Хиллари Клинтон уйти от уголовной ответственности и организовали слежку за её соперником Дональдом Трампом, полагает ведущая Fox News Джанин Пирро. По её словам, подобные интриги спецслужб характерны для стран третьего мира, но не для Америки.

Он был прав с самого начала. За ним действительно следили. Действительно прослушивали Trump Tower. Они так отчаянно не хотели его избрания, что даже ввели в заблуждение самый секретный суд в США, чтобы получить возможность шпионить за предвыборной кампанией оппозиции и сорвать ход президентских выборов. В высших эшелонах нашего ФБР и Минюста был составлен заговор с целью не позволить человеку со стороны покончить с господством истеблишмента над американским народом.



Для шпионажа требовалась причина — они её придумали! Чтобы одурачить суд, они воспользовались лживым досье, проплаченным одной из ведущих политических партий, национальным комитетом Демократической партии, и кандидатом в президенты Хиллари Родэм Клинтон! Они под присягой рассказали заведомую ложь, чтобы получить желаемое — возможность следить за кандидатом, которого представить себе не могли в роли президента.



Тайное общество надменных государственных служащих, чья зарплата выплачивается из нашего кармана, посчитали, что нас можно не принимать в расчёт. Они так хотели видеть Хиллари президентом, что нарушили все правила и устроили фарс, чтобы мы думали, что дело об электронной переписке (Хиллари Клинтон. — ИноТВ) по-настоящему расследовалось.



Они провели встречу на аэродроме*, они предоставили судебную неприкосновенность людям, не имевшим на это права, не получив при этом необходимых обвинительных показаний. А потом ФБР поменялось ролями с Министерством юстиции и публично озвучило решение, нарушив при этом все нормы этики. Они также изменили юридические определения в угоду своим политическим целям.



Думали, её изберут — и никто никогда не узнает. Но её не избрали! Тогда они решили «подстраховаться» и, как бы там ни было, сместить его (Трампа. — ИноТВ).



Знаете, я часто сравнивала Клинтонов, приехавших в брюках-клёш из Арканзаса, со свиньями у кормушки. Но в этот раз они превзошли сами себя. Прикрывались так называемым благотворительным фондом и развращали наше ФБР и Минюст. И всё это время их товарищи использовали наш разведывательный аппарат как оружие. Так принято делать в странах третьего мира, но не в Америке!



Пора бы уже госпоже Фемиде снять повязку и увидеть святошу Джима Коми и его шайку заговорщиков — во главе с Маккейбом и Стржоком — как они есть. Надменность тех, кто стремился изменить ход президентских выборов, — по меркам США просто неслыханная!



И прошу понять меня правильно: это не нападки на ФБР или Минюст, потому что эти ведомства больше, чем горстка запятнавших себя сотрудников. И дело не в противостоянии двух партий и даже не в слежке за американским гражданином. Всё ещё серьёзнее. Речь идёт о попытке изменить ход американской истории при помощи самых могущественных государственных ведомств в США. Да как они посмели?!



Вот и всё моё вступительное слово.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2018 года.



* В разгар расследования в отношении Хиллари Клинтон её муж Билл Клинтон встретился с глазу на глаз с тогдашним генеральным прокурором США Лореттой Линч в салоне её личного самолёта (прим. ИноТВ).