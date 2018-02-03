Guardian: Трамп рассекретил доклад о злоупотреблениях ФБР

Президент США рассекретил доклад, в котором говорится, что ФБР и Министерство юстиции США сокрыли свои источники информации, когда запрашивали разрешение на прослушку члена предвыборной команды Трампа, сообщает The Guardian. Дело в том, что опирались они на досье бывшего британского агента Кристофера Стила, который сам работал на конкурентов Трампа — демократов, поясняют авторы статьи.

Республиканцы опубликовали доклад, в котором содержится информация о том, как ФБР злоупотребляло своими полномочиями во время «российского расследования», сообщает The Guardian. Дональд Трамп сначала его рассекретил и обвинил высокопоставленных чиновников в предвзятости, а затем глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес опубликовал документ сразу после одобрения президента. Демократическая партия при этом противилась его публикации, утверждая, что это лишь попытка навести тень на расследование Роберта Мюллера о возможном сговоре между Россией и командой Трампа.

В этом четырёхстраничном документе говорится об информации, «вызывающей озабоченность относительно легитимности и законности некоторых контактов Министерства юстиции и ФБР» с судом, который даёт разрешение на слежку, и «представляющую собой серьёзное нарушение законных процедур, установленных для защиты американского народа от злоупотреблений», связанных со слежкой.

Так, авторы доклада утверждают, что в ФБР скрыли важную информацию, когда подавали запрос о прослушке члена команды Трампа Картера Пейджа. В частности, ФБР при подаче запроса опиралось на материалы, собранные бывшим британским агентом Кристофером Стилом, чью работу финансировали демократы и который, как утверждается в документе, всеми силами старался сделать так, чтобы Трампа не избрали, то есть действовал пристрастно.

В свою очередь, не только демократы, но и как минимум один высокопоставленный представитель Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковали решение о рассекречивании документа: «Последний удар по ФБР и Министерству юстиции не служит интересам Америки: ни партии, ни президента, а только интересам Путина». Кроме того, он призвал американских чиновников, прошедших через выборы, в том числе и самого Трампа, «перестать смотреть на это расследование через мутные линзы политики и устраивать отвлекающие манёвры. Подрывая собственную систему верховенства права, мы делаем за Путина его работу».

Демократы утверждают, что всё это досье Нунеса создано лишь для того, чтобы сместить Рода Розенстайна с поста заместителя генерального прокурора, а тогда всё расследование может быть поставлено под сомнение. Кроме того, они готовят собственный доклад в противовес опубликованному документу. Также они призвали компании, которые занимаются социальными сетями, вычислить, не стоял ли кто-то, связанный с Россией, за широким распространением хештега #ReleasetheMemo, связанного с докладом Нунеса.

Сам же Трамп в общении с журналистами назвал документ «ужасным» и заявил: «Я думаю, что происходящее в стране — это позор», пишет The Guardian.