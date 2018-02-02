NYT: чтобы замять «российское дело», Трамп не пощадит и репутации спецслужб

Пытаясь одержать победу в сиюминутной политической борьбе, Республиканская партия США и Дональд Трамп делают всё для того, чтобы дискредитировать американские спецслужбы, пишет The New York Times. Как отмечает издание, сторонники президента настаивают на публикации «пропагандистского» доклада ФБР, который, по их мнению, должен показать пристрастность следователей в «российском деле».

В порыве «оголтелого шкурничества» Белый дом Трампа и его республиканские приспешники собираются опубликовать доклад ФБР, который претендует на звание документа, способного вызвать крупнейший политический скандал со времён Уотергейта. Для того чтобы это им удалось, они под благовидным предлогом пытаются подорвать доверие к правоохранительным органам, заявляя, что американцы имеют право знать правду, пишет The New York Times.

«Однако не дайте себя провести», — призывает издание.

Согласно имеющейся информации, документ в три с половиной страницы, составленный главой комитета по разведке палаты представителей Девином Нунесом, который известен своими симпатиями к Трампу, не имеет ничего общего ни с правдой, ни с привлечением виновных к ответственности.

«Напротив, этот документ выглядит как заведомо ложная пропаганда тех, кто напуган

российским расследованием и намерен пустить его под откос любым способом», — подчёркивает The New York Times.

Работа Нунеса, по мнению газеты, призвана показать, что антитрамповски настроенные следователи ФБР сговорились, чтобы обманом склонить суд по делам иностранной разведки к выдаче ордера на слежку за бывшим советником Трампа Картером Пейджем из-за его «связей с Россией», что должно разрушить всё «российское расследование».

«Как же следователям удалось это провернуть? Они положились на досье, составленное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, скрыв, однако, от суда, что работа последнего финансировалась демократами, среди которых были и члены избирательной кампании Хиллари Клинтон, что говорит о глубокой пристрастности следователей», — описывает издание точку зрению республиканцев.

Однако, как указывает издание, в деле с докладом ФБР столько обмана и искажений истины, что даже непонятно, с чего надо начинать.

Во-первых, считает газета, Нунес и его соратники относились к досье Стила как к «священному Граалю российского расследования», однако этот документ попал к ФБР уже тогда, когда следователи начали работу, подозревая, что советник Трампа Джордж Пападопулос вошёл в контакт с русскими. Впоследствии Пападопулос признал вину в даче ложных показаний ФБР об этих контактах и начал сотрудничать со следствием.

Во-вторых, продолжает The News York Times, ФБР вышло на Пейджа совсем не по этой причине: бывший советник Трампа оказался в поле зрения правительства ещё в 2013 году, когда следователям стало известно о попытках России «завербовать» его в качестве агента.

Для того чтобы получить разрешение на слежку за ним, потребовались доказательства того, что Пейдж — агент иностранной разведки. Более того, разрешение на слежку за Пейджем продлевалось как минимум один раз, что говорит о том, что следователи предоставляли суду по делам иностранной разведки новую информацию.

В-третьих, как говорится в статье, даже если Нунес заявит, что следователи не сообщили суду, кто финансировал досье, то это вряд ли станет поводом для скандала. Неизвестно, полагался ли суд в деле Пейджа на это досье в принципе, но даже если это и было бы так, суды редко отказывают в ордерах по подозрению в том, что у информанта есть какие-то предубеждения.

И, наконец, мысль о том, что следователям удалось обвести вокруг пальца федерального судью, демонстрирует глубочайшее невежество в области реальной работы судов. По словам The New York Times, для получения ордера на слежку при отсутствии надёжной информации потребовалось бы вмешательство как минимум десятка агентов, коррумпированного или некомпетентного судьи и директора ФБР — при условии, что все они работали бы против Дональда Трампа.

«Нунес даже не видел секретных документов, которые лежат в основе этого доклада; кроме того, он отказался показать свою работу даже сенаторам-республиканцам. Так ли ведёт себя человек, которого волнуют честность, прозрачность и хорошее правительство?» — задаётся вопросом The New York Times.

«Было бы неплохо иметь возможность относиться к Трампу, Нунесу и их подручным как к школьным проказникам, на которых они похожи, но то, чем они сейчас занимаются, а именно цинично подрывают доверие страны к правоохранительным органам и создают атмосферу постоянной подозрительности… всё это куда опаснее», — подчёркивает газета.

В какой-то степени можно надеяться, что в Республиканской партии всё-таки остались взрослые люди, которые способны испытать стыд и принять на себя ответственность. Однако надежды на это осталось мало: республиканцы всех мастей дали понять, что для них главное — это одержать победу в сиюминутной политической борьбе, наплевав на последствия своих действий и на остальную Америку, подводит итог The New York Times.