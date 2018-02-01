Guardian: ФБР изучает новый компромат на Трампа

В распоряжении ФБР оказался документ, якобы подтверждающий часть информации, содержавшейся в печально известном «досье на Трампа», сообщает The Guardian. По данным британского издания, бюро в настоящий момент всерьёз исследует новый документ на предмет достоверных данных о Трампе, несмотря на то, что надёжность его автора вызывает определённые сомнения.

Следователи Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимающиеся делом о «сговоре» между президентом Дональдом Трампом и Россией, изучают некую «служебную записку», в которой якобы подтверждается часть компрометирующих Трампа данных, опубликованных ранее в так называемом «досье на Трампа», составленном бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, пишет The Guardian.

Как отмечается в материале, автор документа — Коди Шиарер, «скандальный активист и бывший журналист, поддерживавший близкие отношения с администрацией президента Билла Клинтона в 90-е годы прошлого века». В отличие от Стила, у Шиарера опыта шпионских операций нет, и поэтому его «записку» изначально восприняли весьма скептически — тем более что журналист ещё до выборов передал её ряду СМИ, подчёркивается в статье.

Тем не менее, как стало известно The Guardian, следователи ФБР до сих пор ищут в документе любопытные детали и «интересные зацепки». Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал корреспонденту газеты, что это свидетельствует о том, что в бюро «как минимум в отдельном аспекте» воспринимают записку всерьёз.

Между тем сам Дональд Трамп, заручившись поддержкой республиканцев в конгрессе, вот уже некоторое время пытается «бросить тень сомнения» на расследование Минюста США по «российскому делу» и заодно поставить под вопрос мотивы ФБР по расследованию сговора, напоминает автор материала. В частности, республиканцы — члены комитета палаты представителей по делам разведки в минувший понедельник проголосовали за обнародование «служебной записки», ранее распространённой председателем этого комитета Девином Нунесом среди коллег. В записке содержится целый ряд неудобных для ФБР заявлений — в том числе и о том, что «досье» Кристофера Стила было составлено по заказу Демократической партии и ею же профинансировано. В свою очередь, конгрессмены-демократы продолжают выступать категорически против публикации, однако окончательное решение о ней придётся в ближайшие дни принять самому Трампу, говорится в статье.