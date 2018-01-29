WP: несмотря на взаимную неприязнь, Трамп и СМИ не воюют друг с другом

Телеведущий Говард Куртц посвятил свою книгу «Медиабезумие» противостоянию американского президента и прессы. Однако отношения между СМИ и Дональдом Трампом несколько сложнее, считает обозреватель The Washington Post Маргарет Салливан. На её взгляд, глава Белого дома и журналисты зависят друг от друга.

«Медиабезумие» Говарда Куртца — динамичная и яркая книга. Однако её основной посыл о том, что президент Трамп и американская пресса ведут друг с другом войну, является ложным, считает обозреватель The Washington Post Маргарет Салливан.

По её словам, с самых первых страниц ведущий Fox News Куртц задаёт тон своей «гиперболизированной драме». Он пишет: «Дональд Трамп рискует своим президентством, как ранее рисковал своим избранием, чтобы ни много ни мало уничтожить репутацию новостных СМИ; и СМИ намерены отплатить ему той же монетой… Это опустошительная война, победителем из которой может выйти лишь одна сторона».

Салливан признаётся, что не верит в искренность этого заявления. Она убеждена, что и сам Куртц как опытный журналист наверняка знает, что это неправда.

«На самом деле это не война, но порой что-то почти столь же неприглядное — созависимость. То, что действительно происходит между Трампом и прессой, объясняется следующим образом: ему, как и всем политикам до него, нужен убедительный враг, чтобы держать в тонусе своих основных сторонников. Но Трамп также жаждет внимания прессы, обожает сплетничать с репортёрами и в определённой степени гораздо доступнее, чем некоторые его предшественники», — рассуждает автор статьи.

В то же время журналисты опасаются, что постоянные заявления Трампа о фейковых новостях наносят урон их профессии. При этом в большинстве случаев они «пытаются прикрыть его, а не навредить». И здесь виден другой элемент созависимости: представители СМИ в полной мере используют то, каким образом президент привлекает внимание к их работе, полагает Салливан.

Она отмечает, что «преданность Куртца его хозяевам на Fox News» становится очевидна с самого начала произведения. Автор искренне защищает советницу президента США Келлиэнн Конуэй, которая назвала «альтернативными фактами» ничем не подкреплённое заявление Трампа о том, что публика на его инаугурации была самой многочисленной за всю историю Америки.

По утверждению Салливан, в своей книге Куртц позволяет избежать ответственности «самым злостным нарушителям аккуратности и честности в СМИ». К примеру, он не говорит ни одного худого слова о ведущем Fox News, «трамповском подхалиме» Шоне Хэннити, но «нещадно бранит прессу, которая основывается на фактах».

«Акулы пера учуяли в воде запах крови», — пишет Куртц, комментируя то, как СМИ освещали отставку двух сотрудников Белого дома. Он также называет «чересчур инфантильными» репортажи о бывшем главном стратеге Трампа Стиве Бэнноне.

«Несмотря на предвзятость и неровную структуру, Куртц создал увлекательное произведение, в котором есть несколько справедливых моментов», — признаёт Салливан. Среди прочего автор книги обращает внимание на то, что нападки Трампа на СМИ начали появляться с «предсказуемостью часового механизма».

Куртц также приводит «пугающие» примеры жёсткой, порой гипертрофированной критики Трампа со стороны представителей СМИ и шоу-бизнеса. Он цитирует репортёра Юлию Иоффе, рассуждавшую о «кровосмесительной связи» президента и его дочери Иванки, спортивную журналистку Джемел Хилл, назвавшую главу Белого дома «расистом», и звезду НБА Джеймса Леброна, обозвавшего Трампа «никчёмным».

Книгу Куртца сравнивают с бестселлером Майкла Вульфа «Огонь и ярость», потому что они обе повествуют о хаосе в Белом доме и президенте, который желает избежать любого контроля. Но несмотря на схожесть, «Медиабезумие» гораздо мягче относится к администрации Трампа, поэтому наверняка его ждёт похвала в лояльных президенту СМИ, утверждает автор статьи.

На протяжении всей книги Куртц постоянно подчёркивает, что он — журналист. Но при этом автор лишь изредка напоминает о ключевой роли прессы в американской демократии. «Медиабезумие» явно должно укрепить презрение сторонников Трампа «к настоящим журналистам, которые пытаются призвать к ответственности нарушающего нормы президента», уверяет Салливан.

«Возможно, Куртц чувствовал, что ему необходимо обвинить кого-то, чтобы сделать свою книгу успешной. Очень жаль, что он выбрал в качестве цели представителей профессии, которой он посвятил всю свою жизнь», — заключает обозреватель The Washington Post.