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Fox News: пока госаппарат США не работал, Трампу помогали «российские боты»

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Во время трёхдневного закрытия правительства США и конфликта между демократами и республиканцами российская «сеть влияния» в Twitter встала на сторону Белого дома, пишет Fox News. По данным американских экспертов, именно «российские боты» активно распространяли обвинения в адрес сенатора-демократа Чака Шумера, отказавшегося 19 января поддержать закон о бюджете.
Fox News: пока госаппарат США не работал, Трампу помогали «российские боты»
Reuters

Пока в конгрессе назревало решение о возобновлении работы федерального правительства, президента Дональда Трампа поддерживали «российские боты», пишет Fox News.

Автор статьи напоминает, что на протяжении трёх дней, начиная с субботы, часть американского государственного аппарата не функционировала, ряд федеральных сайтов был не доступен, а работники были отправлены в отпуск за свой счёт. Всё это время республиканцы и демократы активно писали в Twitter, обвиняя в происходящем своих политических противников. И «российская сеть влияния» помогла главе Белого дома возложить ответственность на сенатора-демократа Чака Шумера, говорится в тексте.

По данным «Альянса в защиту демократии», работающего в сфере национальной безопасности, #SchumerShutdown был самым популярным хэштегом, продвигаемым «российскими пропагандистскими ботами» в субботу вечером. Организация отследила работу около 600 учётных записей Twitter, предположительно связанных с Россией, и обнаружила, что #SchumerShutdown обошёл другой популярный у «российских ботов» хэштег #ReleaseTheMemo – призыв опубликовать конфиденциальный доклад Девина Нунеса о расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией.

Закрытие правительства было результатом отказа сенатора Чака Шумера и его единомышленников поддержать закон о бюджете без гарантий для более 700 тыс. нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детстве и получавших поддержку при администрации Обамы, напоминает Fox News. Демократы и их сторонники пытались возложить вину за происходящее на республиканцев и Белый дом, распространяя в Twitter хэштег #TrumpShutdown. 

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Fox News США Северная Америка
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