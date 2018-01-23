Fox News: пока госаппарат США не работал, Трампу помогали «российские боты»

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14:46 Путин заявил о готовности России принять участие в Арктическом саммите Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны принять участие в работе в рамках Арктического саммита.

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14:39 Глава Минприроды заявил о необходимости реформировать лесную отрасль Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в беседе с «Известиями» заявил о необходимости реформировать лесную отрасль.

14:37 СМИ: Россияне потратили более 1 трлн рублей на новые автомобили с начала года Россияне потратили более 1 трлн рублей на новые автомобили с начала 2018 года, сообщает kp.ru.

14:37 Футболист «Краснодара» Ари получил дисквалификацию на три матча Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три ближайших матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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