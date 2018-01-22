Bloomberg: Трамп разрушает «мягкую силу» США по всем направлениям
Дональд Трамп нанёс огромный урон американским ценностям и их влиянию за рубежом, пишет обозреватель Bloomberg Альберт Р. Хант. «Посмотрите, как отреагировал мир, когда президент США назвал страны Африки и Латинской Америки «выгребными ямами». Это очередное оскорбление, нанесённое словами и действиями президента, которое подрывает привлекательность Америки и её ценностей», — говорится в статье.
«Катастрофой для американской «мягкой силы» называет Трампа авторитетный политолог Джозеф Най. Bloomberg напоминает, что именно Най в 1980-е годы ввёл термин «мягкая сила» для обозначения «способности влиять или принуждать посредством дипломатии, идеалов и оказания помощи». На протяжении 70 лет, со времён «плана Маршалла», это было «непременным атрибутом, если не приоритетом внешней политики США».
Важность «мягкой силы» понимали не только Рейган, Буши, Клинтон и Обама, но и древние римляне, однако при Трампе она явно не в почёте, сетует автор статьи. Так, директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни похвалялся созданием «бюджета жёсткой силы». А постпред США при ООН Никки Хейли, защищая политику президента, отметила его ракетный удар по Сирии и «предостережение» в адрес Северной Кореи.
Обозреватель Bloomberg считает эту защиту неубедительной: «Реальность такова, что <…> диктатор Башар Асад по-прежнему у власти, а Россия и Иран там по-прежнему влиятельны. И северокорейский «человек-ракета» Ким Чен Ын, пусть и получил предостережение, но не выглядит запуганным».
И хотя министр обороны Джеймс Мэттис заявлял, что Америке нужно больше дипломатии и дипломатов, иначе придётся закупать больше пуль, единомышленников в администрации Трампа у него немного, говорится в статье.
«Администрация сокращает и принижает дипломатический корпус. Кадровые дипломаты подают в отставку из принципа, десятки мест вакантны, — пишет Хант. — Потребуются годы, чтобы восполнить недостаток компетентности». Обозреватель также видит катастрофу в том, что Белый дом стремится сократить объёмы помощи иностранным государствам и «разжигает антииммигрантские настроения».
Согласно опросу, проведённому Институтом Гэллапа в 134 странах, только 30% респондентов сегодня одобряют руководство США. Это рекордно низкий показатель, на 18% ниже, чем при президенте Бараке Обаме. А в рейтинге Soft Power 30, измеряющем эффективность использования «мягкой силы», США в 2017 году соскользнули с первого на третье место, уступив Франции и Великобритании. Выгодно происходящее, прежде всего, Пекину, отмечает Хант: «Си Цзиньпин повсюду распространяет китайское влияние».
Журналист Bloomberg подчёркивает, что у Америки по-прежнему есть преимущество перед Китаем и «большинством стран» — это американская культура, артисты и спортсмены, «самые узнаваемые и зачастую почитаемые в мире». Однако и здесь Трамп всё подпортил: он не только стал первым президентом, отказавшимся посетить церемонию награждения лучших деятелей искусства, но и ввязался в перепалку с двумя звёздами баскетбола.
Джозеф Най, «оптимистичная натура», полагает, что Америка вернёт себе былой статус: «Трамп нанёс колоссальный урон, но будет жизнь и после Трампа. «Мягкая сила» восстановится». Обозреватель Bloomberg выражает надежду, что именитый политолог окажется прав.