Bloomberg: Трамп разрушает «мягкую силу» США по всем направлениям

Антииммигрантская риторика, потеря кадровых дипломатов, ссоры президента с деятелями искусства и спорта — всё это отнюдь не способствует поддержанию имиджа США на мировой арене, пишет Bloomberg. По мнению известного политолога Джозефа Ная, американская «мягкая сила» обязательно восстановится, но уже не при Трампе.

Дональд Трамп нанёс огромный урон американским ценностям и их влиянию за рубежом, пишет обозреватель Bloomberg Альберт Р. Хант. «Посмотрите, как отреагировал мир, когда президент США назвал страны Африки и Латинской Америки «выгребными ямами». Это очередное оскорбление, нанесённое словами и действиями президента, которое подрывает привлекательность Америки и её ценностей», — говорится в статье.



«Катастрофой для американской «мягкой силы» называет Трампа авторитетный политолог Джозеф Най. Bloomberg напоминает, что именно Най в 1980-е годы ввёл термин «мягкая сила» для обозначения «способности влиять или принуждать посредством дипломатии, идеалов и оказания помощи». На протяжении 70 лет, со времён «плана Маршалла», это было «непременным атрибутом, если не приоритетом внешней политики США».

Важность «мягкой силы» понимали не только Рейган, Буши, Клинтон и Обама, но и древние римляне, однако при Трампе она явно не в почёте, сетует автор статьи. Так, директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни похвалялся созданием «бюджета жёсткой силы». А постпред США при ООН Никки Хейли, защищая политику президента, отметила его ракетный удар по Сирии и «предостережение» в адрес Северной Кореи.



Обозреватель Bloomberg считает эту защиту неубедительной: «Реальность такова, что <…> диктатор Башар Асад по-прежнему у власти, а Россия и Иран там по-прежнему влиятельны. И северокорейский «человек-ракета» Ким Чен Ын, пусть и получил предостережение, но не выглядит запуганным».



И хотя министр обороны Джеймс Мэттис заявлял, что Америке нужно больше дипломатии и дипломатов, иначе придётся закупать больше пуль, единомышленников в администрации Трампа у него немного, говорится в статье.



«Администрация сокращает и принижает дипломатический корпус. Кадровые дипломаты подают в отставку из принципа, десятки мест вакантны, — пишет Хант. — Потребуются годы, чтобы восполнить недостаток компетентности». Обозреватель также видит катастрофу в том, что Белый дом стремится сократить объёмы помощи иностранным государствам и «разжигает антииммигрантские настроения».



Согласно опросу, проведённому Институтом Гэллапа в 134 странах, только 30% респондентов сегодня одобряют руководство США. Это рекордно низкий показатель, на 18% ниже, чем при президенте Бараке Обаме. А в рейтинге Soft Power 30, измеряющем эффективность использования «мягкой силы», США в 2017 году соскользнули с первого на третье место, уступив Франции и Великобритании. Выгодно происходящее, прежде всего, Пекину, отмечает Хант: «Си Цзиньпин повсюду распространяет китайское влияние».



Журналист Bloomberg подчёркивает, что у Америки по-прежнему есть преимущество перед Китаем и «большинством стран» — это американская культура, артисты и спортсмены, «самые узнаваемые и зачастую почитаемые в мире». Однако и здесь Трамп всё подпортил: он не только стал первым президентом, отказавшимся посетить церемонию награждения лучших деятелей искусства, но и ввязался в перепалку с двумя звёздами баскетбола.



Джозеф Най, «оптимистичная натура», полагает, что Америка вернёт себе былой статус: «Трамп нанёс колоссальный урон, но будет жизнь и после Трампа. «Мягкая сила» восстановится». Обозреватель Bloomberg выражает надежду, что именитый политолог окажется прав.