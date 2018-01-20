Эксперт: «фанфаронство» Трампа перед Северной Кореей — прямой путь к войне

Агрессивная риторика Дональда Трампа в отношении Пхеньяна лишь усугубляет северокорейский кризис, постоянно увеличивая вероятность войны с КНДР, полагает американский политолог Раджан Менон. Как пишет Менон в своей статье для The Nation, разрешить сложившуюся ситуацию можно будет, только радикально смягчив нынешний курс, а чтобы этого добиться, Южная Корея должна начать действовать без оглядки на Вашингтон.

Большинство людей «интуитивно понимают», что любая попытка США нанести удар по Северной Корее с целью уничтожить её ядерный арсенал скорее всего спровоцирует цепную реакцию, которая приведёт к катастрофе, пишет в своей статье для журнала The Nation профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Института изучения проблем войны и мира им. Зальцмана при Колумбийском университете Раджан Менон. Между тем американского президента Дональда Трампа это нисколько не волнует: он настойчиво публикует агрессивные и провокационные комментарии в адрес Пхеньяна — к примеру, не так давно он заявил, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем у северокорейского лидера Кима Чен Ына, напоминает эксперт.

Несмотря на подобное «фанфаронство в стиле старшеклассника», угроза войны на Корейском полуострове остаётся реальной, и единственное, в чём расходятся аналитики, политики и журналисты, — это в том, насколько такая война вероятна, продолжает Менон. Как пишет профессор, с одной стороны здесь находятся «пессимисты», которые предупреждают, что угрозы Трампа в адрес КНДР — далеко не блеф, указывая на заявления его советников, а также на риторику самого американского лидера, ожесточавшуюся на протяжении всего минувшего года.

Противоположный лагерь — «оптимисты», убеждённые в том, что «бесконечные разглагольствования» президента США по поводу Северной Кореи являются лишь проявлением типичной для Трампа импульсивности и его желания порадовать своих избирателей, параллельно напугав Кима; сторонники такого подхода, впрочем, всё равно делают в своих рассуждениях многочисленные оговорки о том, что полностью исключить силовой вариант урегулирования северокорейского кризиса нельзя, подчёркивает автор. Как полагает аналитик, отсутствие консенсуса по вопросу вероятности войны ясно показывает, что «оценить серьёзность угрозы не может никто, главным образом потому, что человек, проживающий ныне в Белом доме — наверное, самый непредсказуемый президент, который у нас когда-либо был».

По мысли Менона, единственными достоверно известными данными в нынешней ситуации являются, во-первых, тот факт, что Северная Корея — фактически ядерная держава, а во вторых, то, что никакие меры — ни американские угрозы и совместные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, ни санкции, которые Совет Безопасности ООН накладывает на КНДР с 2006 года, ни «закулисная дипломатия» со стороны Китая и России — так и не смогли заставить Пхеньян отказаться от своего арсенала. Это и неудивительно: несмотря на все усилия международного сообщества, направленные на ядерное разоружение, такое оружие по сей день остаётся престижным «символом исключительности великих держав» (об этом говорит хотя бы то, что все пять постоянных членов Совбеза ООН являются ядерными державами), а потому, когда относительно маленькие и бедные страны пытаются им обзавестись, невзирая на политическое и экономическое давление извне, это не должно никого шокировать, рассуждает профессор.

Помимо престижа, есть также и другой важный нюанс: ядерное оружие делает нападение на его обладателя крайне опасным и служит таким образом защитой от смены режима; собственно, именно такой аргумент неоднократно приводил сам Пхеньян, напоминая о судьбе Саддама Хуссейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, — оба этих лидера отказались от ядерных программ и были в конечном счёте свергнуты при участии США, пишет Менон. «Умозаключения о том, что северокорейские власти — это сборище психов-параноиков, или же что они просто не могут всерьёз считать, что перед ними стоит такая угроза со стороны Штатов (которые уже участвовали в одной войне на Корейском полуострове), просто смехотворны, — иронизирует аналитик. — Если бы вы были Кимом Чен Ыном, вы бы тоже скорее всего создавали себе ядерное оружие».

Таким образом, констатирует Менон, никаких вариантов лишить Пхеньян ядерного арсенала, за исключением войны, просто нет. А это в свою очередь означает, что если Трамп и его генералы, намереваясь уничтожить ядерное оружие, ударят по КНДР, и последняя сохранит хотя бы одну ядерную боеголовку, способную достичь территории США, то Пхеньян, вероятно, её применит, предостерегает эксперт. Но даже в том случае, если такого оружия у Северной Кореи не будет, она может, к примеру, ударить ракетой малой дальности по Южной Корее или Японии, или же начать артиллерийский обстрел Сеула, что также приведёт к гибели множества людей, убеждён Менон. По мысли аналитика, к такому сценарию приведёт даже небольшая диверсионная вылазка американских войск на северокорейскую территорию, так как Пхеньян скорее всего воспримет её как подготовительный этап к более масштабной военной операции.

Чтобы всё-таки избежать войны на Корейском полуострове, необходимо в первую очередь забыть о ядерном разоружении Северной Кореи, каким бы привлекательным вариантом оно ни было, уверен автор. По мнению эксперта, тот факт, что у КНДР нельзя отобрать боеголовки, вовсе не означает, что Ким Чен Ын и его приближённые — «неразумные создания, которым нипочём политика сдерживания». «Да, в Северной Корее действительно гибло и гибнет много людей (как от репрессий, так и от голода), но в случае с советским диктатором Иосифом Сталиным или лидером Китая Мао Цзэдуном, принимавшими решения, приведшие к смерти миллионов, политика сдерживания сработала», — поясняет Менон. Полный отказ от попыток лишить Северную Корею ядерного оружия и переход к курсу на сдерживание — лучший способ предотвратить катастрофу, а именно это сейчас является главной задачей, подытоживает он.

Следующим шагом на пути к улучшению обстановки на полуострове должно стать налаживание диалога с Пхеньяном и шаги по вовлечению его в региональную экономику с параллельным сокращением армии и вооружений по обе стороны демилитаризованной зоны, полагает Менон. Между тем, чтобы перейти к этому этапу, Южной Корее будет необходимо откреститься от военных инициатив Трампа, отказавшись предоставлять США свою суверенную территорию для осуществления подобных планов, убеждён профессор. По мысли аналитика, Сеулу также следует развивать те дипломатические успехи, которых удалось добиться в ходе переговоров между Севером и Югом в начале января, и одновременно предпринимать другие шаги по смягчению обстановки — к примеру, продлив действие моратория на совместные учения с США, уже принятого на время предстоящих Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Как отмечает Менон, Трамп может и дальше публиковать угрозы и принижать значение переговоров с Пхеньяном в Twitter — это не меняет того факта, что Южная Корея достаточно мощна, чтобы принимать собственные политические решения и действовать независимо от Вашингтона. Самостоятельные шаги Сеула будут восприняты генералами Трампа и внешнеполитическим истеблишментом США в штыки — об этом, к примеру, свидетельствуют недавно опубликованные снисходительные комментарии бывшего американского чиновника, предупреждавшего о том, что Южная Корея может «сорваться с поводка», пишет автор.

Собственно, негативная реакция американских властей уже видна: в главных американских СМИ то и дело появляются публикации о том, что «хитрый Ким Чен Ын пытается посеять раздор между США и Южной Кореей», что «согласие на переговоры с Пхеньяном будет лишь проявлением слабости», что Штаты «должны продемонстрировать решимость и защитить свой авторитет», и так далее, перечисляет Менон. Из-за политики, основанной на таких изречениях, представляющих Южную Корею как зависимое от Вашингтона государство, мир уже оказался на пороге войны, и, продолжая движение в том же направлении, стороны конфликта этот порог переступят, в заключение подчёркивает эксперт.