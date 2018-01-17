Bloomberg: Тиллерсон дал «отрезвляющую оценку» ситуации с Северной Кореей

Несмотря на возобновление переговоров между Сеулом и Пхеньяном, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что угроза в регионе растёт, и назвал ситуацию с продолжением северокорейских ядерных разработок «очень шаткой». Как сообщает Bloomberg, Тиллерсон отказался давать комментарии относительно возможности «ограниченного упреждающего удара» по Пхеньяну.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинул «отрезвляющую оценку» возможности войны с Северной Кореей и назвал ситуацию в регионе «очень шаткой», сообщает Bloomberg.

«Мы должны признать, что угроза растёт, и если Северная Корея не выберет путь взаимодействия, обсуждения, переговоров, то они сами спровоцируют такую опцию. В плане того, насколько далеко Северная Корея зашла в разработке своей ядерной программы, мы находимся в очень шатком положении», — заявил журналистам Тиллерсон, приехавший на саммит глав МИД 20 стран в Ванкувере.

На встрече дипломаты из США, Канады, Франции, Японии, Великобритании и других государств обсуждали новые пути ужесточения санкций и оказания давления на северокорейскую экономику. Однако самое интересное, что организаторы саммита не пригласили ни Китай, ни Россию — две страны, которые поддерживают наиболее активные экономические отношения с Северной Кореей.

В своих заявлениях американский госсекретарь отверг предложение о «заморозке» военных учений США и Южной Кореи в качестве уступки Пхеньяну — идею, которую активно продвигают Россия и Китай. При этом Пхеньян не раз говорил, что ядерная программа является необходимой частью его обороны, а учения Вашингтона и Сеула представляют угрозу для страны.

Как отмечает Bloomberg, Тиллерсон отказался давать комментарии относительно возможности «ограниченного упреждающего удара» по Северной Корее. Глава американской дипломатии снова призвал Пхеньян сесть за стол переговоров для обсуждения отказа от ядерной программы. «Северокорейцы знают, что наши каналы открыты, знают, где нас найти. Пора вести переговоры, но им нужно сделать шаг, который покажет, что они готовы разговаривать», — подчеркнул Тиллерсон.

Не так давно стараниями Вашингтона Пхеньян и Сеул возобновили переговоры. Правда, пока обсуждения коснулись лишь возможной поездки северокрейской делегации на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Однако и здесь, несмотря на то что США всячески пытались представить переговоры как «прорыв», не обошлось без напряжённости. Северная Корея не оценила попытки южной соседки привязать вопрос возобновления контактов между странами к теме ядерного разоружения.

При этом среди союзников США тоже нет единства. Так, Япония выступала против любого сближения с Северной Кореей, настаивая на том, чтобы переговоры были сконцентрированы исключительно на ядерном вопросе. Для Токио обсуждение грядущей Олимпиады — лишь попытка Пхеньяна «выиграть время» для продолжения работы над программой.