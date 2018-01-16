Канадский дипломат: без России и Китая встречу по Корее нельзя назвать шагом вперёд

Саммит по северокорейскому кризису в Ванкувере — это не поиск «реального пути вперёд», заявил бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер. Без Китая и России за столом переговоров мирного урегулирования добиться не получится, передаёт его слова канадский телеканал CBC.
В Ванкувере пройдёт саммит по северокорейской проблеме с участием Канады, США, Великобритании, Австралии и 13 других стран, сообщает CBC. На встрече главы МИД этих стран обсудят меры по изоляции Пхеньяна, нераспространению ядерного оружия, ограничению морских перевозок и доступа Северной Кореи к ресурсам.
Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук заявил: «Мы обсудим то, как международная общественность может помешать попыткам Северной Кореи обойти санкции ООН с помощью контрабанды». Но пока что никто, по крайней мере, в Канаде, не говорил о том, что военные суда будут препятствовать «незаконному перемещению» северокорейских, китайских и, возможно, даже российских кораблей.
И это во многом объясняет отсутствие на саммите Китая и России — главных игроков, необходимых для мирного урегулирования северокорейского кризиса, — и даже в определённом смысле пугает, отмечает CBC. Глава российского МИД Сергей Лавров даже назвал встречу «вредной».
Бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер посоветовал не возлагать больших надежд на саммит. На данный момент это не «поиск реального пути вперёд», добавил он. «Если бы это было так, то за столом переговоров сидели бы Китай и Россия, а также Япония*. Но их там нет», — пояснил Тротьер. В определённый момент странам придётся смириться с тем, что Северная Корея стала де-факто ядерной державой, и начать искать методы сдерживания.
* Так сказано в оригинале. В действительности Япония будет присутствовать на саммите (прим. ИноТВ).
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 57% россиян не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, осуществившим высадку на поверхность Луны.
Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на транспортировке наркотиков, предложила 200 млн песо (около $70 тыс.) за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Об этом сообщает Tvnotas.
Более 700 детей мигрантов старше пяти лет, которые были разлучены с семьями на американо-мексиканской границе, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
В деле арестованной в США россиянки Марии Бутиной фигурирует американец Джордж Д. О'Нил — младший, который, как предполагается, является праправнуком легендарного Джона Д. Рокфеллера — старшего. Об этом сообщает Bloomberg.
В результате ДТП, произошедшего на 27-м километре Новорязанского шоссе, погибли, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Организаторы фестиваля бардовской песни в Швеции, который откроется в пятницу, 27 июля, на острове Хольмен, ввели запрет на курение из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара. Об этом сообщает SVT.
Пострадавшая в результате отравления Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию, когда её отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, поправится после инцидента в британском Солсбери. Об этом РИА Новости сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание Йоханнесбургской декларации БРИКС на десятом саммите объединения.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает против новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнёрстве. По его мнению, условия для этого не сложились.
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
Депутаты французской партии «Республиканцы» подали официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны в связи с делом экс-советника президента Франции Александра Беналля, который избил человека во время первомайских манифестаций.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал доклад правительства США, в котором российские спецслужбы обвиняются в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.