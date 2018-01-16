Канадский дипломат: без России и Китая встречу по Корее нельзя назвать шагом вперёд

Саммит по северокорейскому кризису в Ванкувере — это не поиск «реального пути вперёд», заявил бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер. Без Китая и России за столом переговоров мирного урегулирования добиться не получится, передаёт его слова канадский телеканал CBC.

В Ванкувере пройдёт саммит по северокорейской проблеме с участием Канады, США, Великобритании, Австралии и 13 других стран, сообщает CBC. На встрече главы МИД этих стран обсудят меры по изоляции Пхеньяна, нераспространению ядерного оружия, ограничению морских перевозок и доступа Северной Кореи к ресурсам.

Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук заявил: «Мы обсудим то, как международная общественность может помешать попыткам Северной Кореи обойти санкции ООН с помощью контрабанды». Но пока что никто, по крайней мере, в Канаде, не говорил о том, что военные суда будут препятствовать «незаконному перемещению» северокорейских, китайских и, возможно, даже российских кораблей.

И это во многом объясняет отсутствие на саммите Китая и России — главных игроков, необходимых для мирного урегулирования северокорейского кризиса, — и даже в определённом смысле пугает, отмечает CBC. Глава российского МИД Сергей Лавров даже назвал встречу «вредной».

Бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер посоветовал не возлагать больших надежд на саммит. На данный момент это не «поиск реального пути вперёд», добавил он. «Если бы это было так, то за столом переговоров сидели бы Китай и Россия, а также Япония*. Но их там нет», — пояснил Тротьер. В определённый момент странам придётся смириться с тем, что Северная Корея стала де-факто ядерной державой, и начать искать методы сдерживания.

* Так сказано в оригинале. В действительности Япония будет присутствовать на саммите (прим. ИноТВ).