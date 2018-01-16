National Interest: «неформальные контакты» помогут помириться Москве и Вашингтону

Напряжённость между США и Россией продолжает нарастать, пишет The National Interest. Между тем даже в разгар холодной войны американские и советские лидеры приветствовали контакты между народами и инициировали программы, способствующие обмену специалистами и идеями. Возвращение к подобной практике может помочь двум странам прийти к взаимопониманию, утверждает издание.

Приближается первая годовщина президентства Дональда Трампа, и напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией продолжает нарастать. При этом вероятность просчёта в оценках двух великих ядерных держав, которые наращивают свои кибервозможности, никогда не была столь высокой, пишет The National Interest.

По его словам, попытки добиться взаимопонимания не приносят результата из-за недоверия и отсутствия интереса. Более того, публичное обсуждение «российского вмешательства» в американские выборы привело к тому, что многие начали предлагать свою экспертную оценку мотивов и целей Москвы, не имея реального представления о России, её гражданах и их взглядах.

«Эта взрывоопасная смесь из растущего напряжения и уменьшающегося понимания угрожает не только Америке, но и всему миру», — предупреждает издание.

Даже в разгар холодной войны американские и советские лидеры приветствовали контакты между народами и инициировали программы, способствующие обмену людьми и идеями. Впрочем, их нельзя было заподозрить в излишней наивности, отмечает The National Interest.

В обеих странах существовало мнение, что такие инициативы могут помочь делу мира. Но находились и те, кто считал, что подобный обмен не только способствует пониманию, но и порождает симпатии, что может ослабить единство и решительность другой стороны.

В результате Вашингтон и Москва сотрудничали и конкурировали одновременно, прекрасно понимая, что одна сторона может попытаться использовать другую для достижения собственных целей. Таким образом, оба государства имели возможность защищать свои интересы, но при этом сохраняли каналы связи, избегали нежелательных эксцессов и создавали основу для улучшения отношений.

Благодаря этому общему интересу тысячи учёных, студентов, учителей и специалистов других профессий десятилетиями путешествовали между двумя блоками. Создавались организации, в том числе Совет по международным научным исследованиям и обменам, чтобы управлять этими потоками людей и поддерживать проекты, которые помогали СССР и США лучше понять друг друга.

Со временем эти усилия окупились. В частности, было определено общее понимание ядерного сдерживания, которое в дальнейшем помогло остановить гонку вооружений, укрепить стратегическую стабильность и избежать третьей мировой войны, полагает издание.

Именно отсутствие подобного взаимопонимания делает сегодняшнее противостояние США с КНДР особенно опасным. Вашингтон не знает, разделяет ли Пхеньян фундаментальные выводы по ядерному сдерживанию и войне, к которым совместно пришли американские и советские учёные.

Сегодня американские и российские интересы, задачи и политические курсы «сталкиваются друг с другом, словно перемещающиеся литосферные плиты в развивающейся геополитической системе XXI века». На международной арене основными центрами противоречий остаются Украина и Сирия, существующая конфронтация в которых может обернуться военным столкновением между США и Россией, рассуждает издание.

Человечество не может предотвратить столкновения литосферных плит или их последствия. Но не допустить образные «землетрясения и извержения вулканов, к которым может привести континентальное столкновение между Вашингтоном и Москвой», ему вполне по силам, считает The National Interest.

В первую очередь для этого сторонам необходимо улучшить понимание друг другом своих взглядов, целей и действий. Эта нетривиальная задача. Ведь, если исключить общение американских и российских чиновников, количество полноценных личных контактов между представителями двух стран весьма ограничено.

В настоящий момент эти контакты находятся под угрозой из-за «апатии, недоверия, бюджетных ограничений и токсичного политического климата» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В подобной обстановке власти двух стран не демонстрируют особого желания вдохнуть новую жизнь в общение между их гражданами.

«По вполне понятным причинам улучшение отношений в ближайшем будущем маловероятно. Но даже при конфронтации очень важны более глубокие неформальные контакты. Главный вопрос: продемонстрируют ли лидеры США и России стратегическую дальновидность, которой обладали американские президенты, лидеры обеих партий в конгрессе и их советские коллеги? Частным организациям будет крайне непросто поддерживать достаточный уровень американо-российского взаимодействия собственными силами», — заключает The National Interest.