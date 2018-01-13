El País: замглавы Госдепа рассказал, как снизить эффект от «российского вмешательства»

Издание El País пообщалось в Мадриде с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, который прилетел в испанскую столицу с официальным визитом. Проведя встречу с представителями правительства Испании, он в посольстве Соединённых Штатов побеседовал с группой журналистов.

На их вопрос о том, обсуждал ли он с испанскими властями угрозу российского вмешательства посредством интернета, Шэннон ответил следующее: «Мы делимся нашим опытом о деятельности России на выборах в Европе и о её намерениях пользоваться кибернетическим потенциалом для того, чтобы влиять на мнения и больше, чем когда-либо, провоцировать замешательство во время демократических процессов».

По его словам, важно открыто говорить о проблеме возможного «российского вмешательства» в выборы различных стран, чтобы подготовить население к «подобному виду вмешательств».

«Поскольку на примере Европы, особенно Германии и Франции, мы узнали, что, когда избирательные органы, пресса и народ понимают, что происходит, эффект от вмешательства очень незначительный», — заявил заместитель главы Госдепа.