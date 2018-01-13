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El País: замглавы Госдепа рассказал, как снизить эффект от «российского вмешательства»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон в интервью El País заявил, что в настоящее время важно открыто говорить о проблеме «российского вмешательства» в выборы различных стран, чтобы подготовить население к подобному. Он отметил, что когда избирательные структуры, пресса и народ понимают, что происходит, эффект от вмешательства очень незначительный.
El País: замглавы Госдепа рассказал, как снизить эффект от «российского вмешательства»
Reuters
Издание El País пообщалось в Мадриде с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, который прилетел в испанскую столицу с официальным визитом. Проведя встречу с представителями правительства Испании, он в посольстве Соединённых Штатов побеседовал с группой журналистов.
 
На их вопрос о том, обсуждал ли он с испанскими властями угрозу российского вмешательства посредством интернета, Шэннон ответил следующее: «Мы делимся нашим опытом о деятельности России на выборах в Европе и о её намерениях пользоваться кибернетическим потенциалом для того, чтобы влиять на мнения и больше, чем когда-либо, провоцировать замешательство во время демократических процессов».
 
По его словам, важно открыто говорить о проблеме возможного «российского вмешательства» в выборы различных стран, чтобы подготовить население к «подобному виду вмешательств».
 
«Поскольку на примере Европы, особенно Германии и Франции, мы узнали, что, когда избирательные органы, пресса и народ понимают, что происходит, эффект от вмешательства очень незначительный», — заявил заместитель главы Госдепа.
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El País Испания Европа
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