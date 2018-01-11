Bloomberg: ФБР стало на путь борьбы с «российским вмешательством»

ФБР создало специальную оперативную группу, которая будет предупреждать американское общество о действиях России и других стран «по использованию дезинформации и махинаций» для вмешательства в предстоящие выборы, сообщает Bloomberg. Однако действовать агенты намерены осторожно — «чтобы не повредить свободе слова».

ФБР планирует предупреждать американские компании и общество о действиях России и других стран по использованию дезинформации и махинаций в социальных сетях с целью вмешательства в предстоящие выборы. Как пишет Bloomberg, при этом бюро «будет действовать внимательно и осторожно, чтобы не нарушать свободу слова и конституционные права».

«В некоторых случаях мы не хотим делиться всей информацией о происходящем, которая нам известна. Нельзя следовать одной и той же стратегии, если ты считаешь, что нужны перемены. Поэтому в перспективе у нас появятся новые возможности, чтобы лучше делиться имеющейся информацией», — заявил Джеффри Триколи, возглавляющий оперативную группу ФБР.

Директор ФБР Кристофер Рэй объявил о создании этой оперативной рабочей группы в конце прошлого года, однако почти вся информация о ней находится под грифом «секретно». Триколи первым выступил с подробными публичными комментариями о ней на конференции ФБР в Нью-Йорке. По его словам, цель заключается в том, чтобы пролить свет на попытки вмешательства в выборы, но при этом компании и общество сами будут решать, что делать с дезинформацией, фейковыми новостями и ложным контентом.

«Мы здесь не для того, чтобы нас считали полицией. Это совершенно очевидно и понятно. Мы ни в коем случае не хотим этим заниматься, — сказал Триколи. — Важно понять, что стоит за этой завесой. Наша задача как органа власти заключается в том, чтобы разоблачить эту деятельность и придать ей огласку. Нам кажется, что это наилучший способ для продвижения вперед».

Как продолжает издание, пока неясно, насколько активно новая оперативная группа будет препятствовать вмешательству в промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в текущем году. Новая оперативная группа имеет смешанный состав, объединяя в своих рядах представителей служб кибербезопасности, контрразведки и криминалистов, рассказал Триколи. По его словам, эта группа изначально предназначена для того, чтобы отражать гибридные угрозы со стороны России.

Триколи также отметил, что противники США, подобные России, проводят комплексные операции с привлечением экспертов по кибербезопасности, преступников и контрразведчиков, чтобы искажать правду и не давать людям отличать истинное от ложного.

«В таких обстоятельствах мы обязаны переосмыслить методы нашей работы, — заявил Триколи. — Соединённые Штаты вообще-то новичок в этой игре, но в ней нет ничего нового. Наши европейские коллеги неоднократно сталкивались с этим, а в некоторых случаях даже громко предупреждали нас, что это продолжается уже очень и очень долго».

Как заключает издание, данная группа будет налаживать сотрудничество с компаниями, дружественными зарубежными странами и научными организациями.

«Нам очень важно уже сейчас начать диалог с этими партнёрами. Вопреки сложившемуся у людей мнению, у нас не такой уж и огромный массив данных об этой угрозе. Да, у нас имеется определённая информация, способная помочь налаживанию диалога, но крайне важно работать в партнёрстве с ними, потому что именно партнёры обладают основной частью такой информации», — добавил Джеффри Триколи.