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NBC: к ответу по «российскому делу» призывают лично Трампа

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп может лично дать показания команде спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передаёт NBC News. Как отмечает канал, показания Трампа могут стать нетривиальной юридической проблемой, так как в беседе президент может легко выйти за рамки запланированных ответов и отточенной стратегии поведения.

Президент Трамп может лично ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. О политическом хороводе с участием команды Мюллера и адвокатов президента узнал NBC News. Стороны пытаются прийти к согласию относительно того, как и где Трамп может дать показания. Сегодня вечером появились намёки на то, что это может произойти в ближайшее время. Президент по-прежнему настаивает, что никакого сговора (с Россией. — ИноТВ) не было. Однако команда Мюллера, очевидно, не собирается откладывать это дело в сторону. Специальный репортаж Кристен Уэлкер.

Сегодня вечером NBC News удалось выяснить, что президент Трамп может встретиться лицом к лицу со спецпрокурором Робертом Мюллером в течение нескольких недель в рамках текущего «российского расследования». В декабре юристы президента и федеральные следователи провели встречу, на которой обсудили различные варианты. По данным трёх источников, знакомых с ситуацией, среди этих вариантов числятся прямой допрос президента спецпрокурором или его следователями и письменный ответ на вопросы, а также место, длительность встречи и перечень обсуждаемых тем.
 
По мнению юридических экспертов, крайне маловероятно, что следователи согласятся на что-нибудь другое, кроме личной беседы.
 
ЧАК РОЗЕНБЕРГ, обозреватель NBC News: Следователям нужно — по многим причинам, — чтобы перед ними сидел живой человек, в том числе и затем, чтобы оценить его тон и интонацию. Они захотят задать уточняющие вопросы и получить возможность прощупать его.
 
Когда на выходных Трампу задали вопрос, по-прежнему ли он согласен пообщаться с Мюллером лично, президент уклонился от ответа.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Чтобы вы понимали — никакого сговора не было.
 
Однако адвокаты отмечают, что вариант личной дачи показаний таит в себе ряд опасностей, указывая на то, что бывший президент Билл Клинтон иногда выглядел неуверенно, когда выступал перед большим жюри в 1998 году, отвечая на вопросы в рамках скандала Клинтон — Левински.
 
БИЛЛ КЛИНТОН, экс-президент США: Всё зависит от того, что вы понимаете под этим словом.
 
Показания президента Трампа могут стать нетривиальной юридической проблемой.
 
АЛАН ДЕРШОВИЦ, почётный профессор юридического факультета Гарвардского университета: Он выйдет за рамки запланированных ответов. Его очень тяжело контролировать, в то время как контроль — это ключевой элемент, если в отношении вашего клиента может начаться расследование.
 
Тем временем Белый дом раскритиковал статью Axios о том, что личное расписание президента стало гораздо менее напряжённым, так как он стал меньше времени проводить в Овальном кабинете, больше времени уделяя просмотру телевизора и сообщениям в Twitter. Представитель Трампа назвал вопросы о его расписании и самодисциплине «нелепыми».
 
КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC News в Белом доме: Адвокат Трампа заявил, что они сотрудничают со следствием и хотят быстрого завершения «российского дела». Один из ключевых вопросов: если президент даст показания, то под присягой ли?
 
Дата выхода в эфир 08 января 2018 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
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