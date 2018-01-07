WSJ: российское расследование в конгрессе всё больше отдаёт маккартизмом

Демократы в сенате и палате представителей отчаянно пытаются продолжить ход расследования «связей» Дональда Трампа с Россией, пишет The Wall Street Journal. В результате, по словам издания, комитеты конгресса по делам разведки всё больше напоминают современный аналог печально известной Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Демократы в американском сенате потратили недели, добиваясь продолжения расследования «связей» Трампа с Россией. Они требовали допросить новых свидетелей и рассмотреть дополнительные документы. Они так отчаянно стремятся удержать это дело на плаву, что уверенно дрейфуют в сторону неомаккартизма, пишет The Wall Street Journal.

На первый взгляд, подобное заявление может показаться надуманным. Но сомнение развеивает недавно появившееся в интернете письмо Эйприл Досс, которая работает старшим советником демократов в сенатском комитете по делам разведки, включая его вице-председателя Марка Уорнера.

В своём послании Досс обращается к Роберту Барнсу, юристу «неоднозначного и малоприятного» блогера Чарльза Джонсона. В прошлом году молодой человек, известный своими правыми взглядами, встречался с Джулианом Ассанжем. Это навело некоторые СМИ на мысль, что Джонсон выступал в качестве «тайного канала связи» между командой Трампа и WikiLeaks.

До сих пор нет никаких доказательств, подтверждающих эти догадки. Тем не менее представители сенатского комитета по разведке попросили Джонсона предоставить им документы, адреса электронной почты или текстовые файлы, имеющие отношение к «любому общению с русскими», в том числе в рамках предвыборной кампании 2016 года.

Барнс, юрист блогера, попросил Досс внести ясность в определение «русские». Она ответила, что в письме сенатского комитета под этим словом понимаются «люди, которых знает мистер Джонсон или которые, с его точки зрения, имеют российское гражданство или происхождение».

Если это заявление соответствует действительности, то выходит, что демократы решили пойти ещё дальше и не ограничиваться «криминализацией рутинных правительственных контактов с русскими». А ведь чиновники в переходном правительстве и администрации Трампа уже подвергались осуждению и всестороннему расследованию только за выполнение своих прямых обязанностей, которые включают общение с российскими чиновниками или дипломатами, напоминает издание.

Так, генпрокурору Джеффу Сешнсу пришлось весь прошлый год объяснять, почему он, будучи сенатором, обменивался рукопожатием с российским послом. В Вашингтоне ходит шутка, что можно получить повестку в суд, даже если просто заказать салат с русским соусом.

Но предлагаемое в письме Досс определение выводит всё это на новый уровень. Его можно трактовать так, что человек рискует официально оказаться под подозрением правительства США, если его родители или даже далёкие предки приехали из России. По некоторым оценкам, русское сообщество в Америке насчитывает более 3 млн человек. Среди них есть даже коллеги Марка Уорнера по сенату, в том числе Берни Сандерс, отмечает The Wall Street Journal.

Примечательно, что всё это исходит от Демократической партии, которая якобы отрицает групповую дискриминацию. Если бы в гипотетической республиканской версии письма «русских» заменили на «арабов» или «людей арабского происхождения», то американские левые были бы вне себя от ярости и имели бы на это полное право, рассуждает издание.

Письмо Досс наводит на мысль, что оно является частью «маниакальных попыток демократов сохранить расследование в отношении Трампа и России любой ценой». С тех пор как республиканские лидеры в конгрессе намекнули на возможное сворачивание проверки, требования и тактика левых стали ещё более отчаянными.

За время работы над этим вопросом комитет палаты представителей по делам разведки собрал почти 300 тыс. документов, устроил 67 опросов свидетелей и выдал 18 повесток. Он провёл 11 слушаний и рассмотрел 5251 страницу показаний.

Законодатели потратили 346 дней на расследование «российского вмешательства» в выборы, но так и не дали конкретных рекомендаций о том, что необходимо сделать, чтобы не допустить подобного в будущем. Более того, комитет всё больше рискует превратиться в современный вариант печально известной Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, заключает издание.