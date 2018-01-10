Fox News: составитель «досье» на Трампа получал информацию от ФБР

В «российском деле» появилось очередное любопытное обстоятельство: выяснилось, что составитель печально известного «досье» на Дональда Трампа, в котором содержалась так и не подтверждённая компрометирующая информация о нём, получал информацию от ФБР, у которого был собственный агент в штабе Трампа, передаёт Fox News. Ведущий канала Такер Карлсон обсудил этот вопрос с конгрессменом-демократом от Калифорнии Эриком Суолуэллом, но последний не нашёл в подобном ничего предосудительного.

Экстренная новость на Fox News. Адвокат президента Трампа Майкл Коэн подал в суд на блог Buzzfeed за клевету в связи с прошлогодней публикацией досье, состоящего из непроверенных обвинений в адрес Трампа. Коэн заявил корреспонденту Fox News Серафину Гомесу: «Я подал иск против Buzzfeed и Бена Смита за их лживое досье». Мы будем следить за подробностями этой истории.

Кстати, о досье. Ещё в августе соучредитель Fusion GPS Гленн Симпсон давал показания в конгрессе. До сих пор его высказывания оставались тайной. Но сегодня Диана Фейнштейн, демократ от Калифорнии, внезапно опубликовала стенограмму показаний Симпсона. И к этому досье возникают новые вопросы…

Давая показания, Симпсон заявил, что ФБР сочло досье правдоподобным, поскольку у бюро был собственный источник в избирательном штабе Трампа, передавший подтверждающую информацию. Симпсон также заявил… а вернее, его адвокат заявил, что из-за публикации досье «уже был убит человек». Хм…

С нами на связи член Демократической партии Эрик Сволвелл, конгрессмен от Калифорнии. Конгрессмен, спасибо, что нашли для нас время!

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ, конгрессмен США: Конечно, Такер! Увидимся сегодня вечером в Калифорнии, и надеюсь, что мои родители хорошо вас примут. Они, наверное, единственные консерваторы в этом штате!

Я поужинаю с ними после передачи.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Отлично!

Но что касается нашей темы — надо отдать должное Диане Фейнштейн: она молодец, что опубликовала эти материалы. Думаю, общество имеет право всё это знать, и я рад, что она так поступила. Я посмотрел, там много сенсационного, но один момент просто бросается в глаза, и мне интересно, что об этом думаете вы. Итак, в своих показаниях Стил утверждает… то есть Симпсон утверждает, что Стил — агент, которого он нанял для работы на избирательный штаб Хиллари (Клинтон. — ИноТВ), — общался с ФБР и ФБР сообщило ему, что располагает собственным источником в избирательном штабе Трампа и этот источник подтвердил связь между штабом Трампа и Россией.

Получается так: в самый разгар президентской гонки, в сентябре 2016 года, обамовское ФБР передавало компромат на штаб Трампа работающему на Хиллари Клинтон аналитику — специалисту по сбору таких данных. Мне известно, что вы — ярый сторонник Демократической партии. Так вас такое хоть сколько-нибудь смущает?

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: В общем-то нет. До того как ФБР стало обамовским, оно было бушевским. Это кадровые агенты, которые служат как республиканским, так демократическим администрациям!

Нет, речь шла о ФБР, подконтрольному администрации Обамы.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Никто его не контролировал, бюро независимо, Такер!

Я не утверждаю, что они запачкались, я просто спрашиваю, что вы об этом думаете. Обамовское ФБР рассказывает аналитику — сборщику компромата, работающему на Хиллари Клинтон, в разгар президентской кампании, в которой Клинтон участвует, что избирательный штаб её оппонента связан с Россией. Как такое вообще могло случиться в Америке?

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Во-первых, Такер, для работников правоохранительных органов подобные нападки очень обидны. Называть ФБР обамовским…

Это не нападки, а констатация факта.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Им нет дела до политики. У них есть мнение, но это не влияет на их расследования.

Может быть так, а может быть и иначе. Некоторым явно до всего этого есть дело. Судя по тому, что писал в смс-сообщениях своей девушке Стрзок (сотрудник ФБР и член команды по расследованию «российского дела», отправивший своей девушке несколько текстовых сообщений с нецензурными отзывами о Дональде Трампе. — ИноТВ), некоторым из них политика совсем не безразлична и они открыто поддерживают одну из партий. Согласен, есть и те, кто так не делает. Я не нападаю на всё ФБР целиком. Но вот что я хочу сказать: разве публикация этих стенограмм — в подлинности которых, думаю, мы оба не сомневаемся — не свидетельствует о том, что ФБР рассказало аналитику — сборщику компромата, работающему на Хиллари Клинтон, нечто плохое о её противнике? Так ведь не должно быть, правда?

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Знаете, в ФБР обычно информацию хранят бережно. Судя по этому досье, Кристофер Стил, с точки зрения Fusion GPS, был следователем, достойным доверия. Я не знаю, о чём говорили ФБР и Кристофер Стил. Я думаю, что мы должны знать, Такер, — эти вопросы справедливы. Но, мне кажется, важнее то, что, как утверждалось в документах…

Подождите! Подождите-ка секунду! Поправьте меня, если я заблуждаюсь, но Стил ведь работал на Fusion GPS, которая по заказу штаба Клинтон должна была накопать грязь на Дональда Трампа. Предвыборные штабы к такому прибегают, причём с обеих сторон, я это понимаю. Но по факту он работает старшим аналитиком на команду Хиллари Клинтон, а ФБР посреди президентской кампании раскрывает ему свои источники и методы. И вот тут мы, по-моему, должны резко всё бросить и спросить: «Чего?!»

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: А я думаю, что всё бросать надо было в тот момент, когда Кристофер Стил натолкнулся на сведения о том, что у Дональда Трампа есть финансовые отношения с Россией. Это, на мой взгляд, вызывает больше беспокойства.

Возможно… я уверен, что Трамп… ну он давно ведёт бизнес… Слушайте, я вообще ничего не знаю о его финансовых отношениях с разными там русскими, не знаю, я в этом плане агностик.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Об этом говорилось в досье и было доказано, что это правда.

Хорошо, но я лишь хочу сказать: я знаю, каково это, когда политика разрушает уголовное правосудие, и такое начинается, когда следователи по уголовным делам, у которых широкие полномочия, как у ФБР, начинают общаться со старшими аналитиками, работающими на политическую кампанию, в разгар подготовки к выборам. Это просто выше предела допустимого, так быть не должно.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: И что же сделал Боб Мюллер? Он мог их оставить, а мог отстранить от расследования — и он их отстранил. Я не знаю, чего ещё можно от него хотеть. Человека-то нет уже — в расследовании он не участвует.

Нет, этого мы наверняка не знаем. Вообще-то, судя по всему, не исключено, что ФБР платило Fusion GPS деньги. Мы не знаем, так это было или нет, но на этот вопрос ответа так не дали — утверждения об этом делались, но они так и не отреагировали. Вам разве не хочется это знать?

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Так давайте этот вопрос зададим! Но давайте ещё задавать вопросы и по тем утверждениям, которые содержатся в досье. Да и вне досье накопился целый ворох различных фактов. А все стрелки по-прежнему указывают на личные политические и финансовые отношения Дональда Трампа с русскими. Определить, можно ли это считать преступлением или нет, — обязанность Боба Мюллера, но, как мне кажется, нам следует сделать всё возможное, дабы подобного не повторилось на следующих выборах.

Ага. Я вот только надеюсь, что у нас получится параллельно с этим уберечь гражданские свободы от любых посягательств. Думаю, вы согласитесь.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Полностью согласен.

Большое вам спасибо, господин конгрессмен.

ЭРИК СУОЛУЭЛЛ: Пожалуйста, рад был вас видеть, Такер.

Дата выхода в эфир 10 января 2017 года.