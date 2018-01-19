Quartz: по популярности в мире Трамп уступил Путину и Си Цзиньпину

Как показал последний опрос Gallup, рейтинг одобрения политики США в мире при Дональде Трампе упал на 18% — и в итоге он отстаёт от российского и китайского лидера. При этом его показатели особенно просели в Северной и Латинской Америках, а также в странах Европы, отмечает Quartz.
Дональд Трамп пришёл к власти, обещая изоляционистскую внешнюю политику. Он активно отрекался от лидерства в мире, а мир в ответ отрёкся от него, пишет Quartz. Автор статьи имеет в виду то, что в соответствии с результатами последнего опроса Gallup рейтинг одобрения американской политики упал на 18 пунктов по отношению к показателям при Бараке Обаме.
В опросе участвовали тысяча человек из 134 стран. 43% из них сказали, что политику Трампа не одобряют, и в итоге его рейтинг оказался ниже, чем у Владимира Путина или Си Цзиньпина.
Однако при этом Трамп получил на 14% больше, чем его предшественник, в Израиле, с которым он наладил отношения. Более того, этот опрос проходил ещё до того, как он признал Иерусалим столицей Израиля. И на 6% больше россиян, чем во времена президентства Обамы, стали поддерживать политику США, но это не много, отмечает автор статьи, поскольку одобряют лидерство Америки только 8% опрошенных в России.
Хотя Трамп практически не уделял внимание Африке, там рейтинг поддержки США остался высоким — 51%. При этом в два раза сократилось число тех, кто одобряет действия США, в Северной и Латинской Америках, а также в самой Европе, пишет Quartz.
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