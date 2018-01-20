Welt: отсутствие средств остановило деятельность правительства и экономику США

Крупнейшая экономика мира замерла, пишет немецкая газета Die Welt. Американский сенат не принял промежуточный бюджет для погрязшего в долгах правительства, из-за чего многие федеральные учреждения лишились финансирования и приостановили свою работу. Сотни тысяч госслужащих в США на неопределённый срок отправились в вынужденный отпуск.

Крупнейшая в мире американская экономика с этого момента замерла, пишет немецкая газета Die Welt. Для сотен тысяч госслужащих в США наступил вынужденный отпуск: федеральное правительство прекратило свою работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло по той причине, что сенат не смог согласовать бюджет. Многие учреждения теперь вынуждены прекратить свою деятельность на неопределённый срок, сообщается в статье.

Федеральное правительство США достигло верхней границы долга, а попытки согласовать финансирование на переходный период потерпели крах, натолкнувшись на сопротивление сената, рассказывает немецкая газета. Представители Белого дома до последнего боролись, чтобы не допустить остановки правительства, но их старания не увенчались успехом: давний спор по поводу миграционной политики и её финансирования разрешить так и не удалось.

В Белом доме в остановке работы правительства винят демократов. «Они поставили политику превыше нашей национальной безопасности, — подчеркнула официальный представитель администрации американского президента Сара Сандерс. — Так ведут себя препятствующие всему на свете проигравшие, не парламентарии».

Если ранее Дональд Трамп высказывался по этому вопросу с оптимизмом, то теперь он отметил в своём аккаунте Twitter: «Всё это не очень хорошо для наших вооружённых сил и безопасности на опасной южной границе». При этом он обвинил демократов в том, что они желали остановки работы правительства, чтобы, среди прочего, преуменьшить успех налоговой реформы.

С этого дня многочисленные федеральные учреждения вынуждены приостановить свою активность или свести её к необходимому минимуму. Сотни тысяч сотрудников официальных служб отправлены в неоплачиваемые отпуска. Работать продолжают лишь силы полиции, спецслужбы и военные.

Дональд Трамп в связи с этим отменил запланированную поездку во Флориду, где он должен был провести выходные и посетить концерт по случаю первой годовщины пребывания в должности президента США. Пока неясно, не отменят ли Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон намеченные на следующую неделю заграничные поездки, в том числе посещение Всемирного экономического форума в Давосе, подчёркивает издание. По словам Тиллерсона, решение по этому поводу пока не принято.

Противостояние внутри сената США обострилось уже давно, отмечает немецкая газета. Многие республиканцы настаивают, что больше средств должно выделяться на армию, Дональд Трамп надеется на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, а демократы, напротив, хотят защитить от депортации молодых мигрантов, которые нелегально прибыли в США, будучи детьми.

Поскольку никакого долгосрочного решения по финансовому состоянию США не существует, конгрессу постоянно приходится принимать промежуточные бюджеты, подчёркивается в статье. К подобным мерам до сих пор прибегали уже трижды с начала бюджетного года, то есть с 1 октября. Последняя остановка в работе правительства произошла в октябре 2013 года и продлилась дольше двух недель. Тогда в вынужденный отпуск отправились свыше 800 тыс. государственных служащих, напоминает Die Welt.