CNN: американские военные готовятся к встрече российского корабля-шпиона
Российский передовой разведывательный корабль в настоящий момент направляется к восточному побережью США.
Российский передовой разведывательный корабль в настоящий момент направляется к восточному побережью США.
В Госдуме планируют увеличить до 3 млн рублей размер штрафа за нарушение судебного запрета вести хозяйственную деятельность на потенциально опасных объектах.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил, почему на старте сезона-2017/18 «рыцари» приняли решение расстаться с российским нападающим Вадимом Шипачёвым.
Не менее 11 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Боливии.
Бывший игрок российского «Локомотива» Заза Джанашия выразил мнение, что команда Юрия Сёмина могла одержать победу над турецким «Галатасараем» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, если бы ей удалось забить хотя бы один мяч в первом тайме встречи.
Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала выполнение операций в зоне ответственности 6 флота ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС США.
Женщина, которая пострадала в результате ДТП в Воронежской области, умерла в больнице. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Полузащитник российского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин не смог объяснить причины провальной игры своих подопечных на старте матча первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который завершился поражением «железнодорожников» со счётом 0:3.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным», сообщает РИА Новости.
Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стала для английского «Ливерпуля» шестой подряд в официальных поединках сезона-2018/19.
Российский певец Дима Билан заявил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Москве. Об этом он написал в своём Instagram.
Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что после разгромного поражения от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов команда заслужила критику в свой адрес.
Руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Маасена снимут с поста.
Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову высказал мнение о причинах поражения команды от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, где подопечные Юрия Сёмина проводили матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Ford Mustang, которым управлял российский певец Дима Билан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мяч в ворота голландского ПСВ в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стал для нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси восьмым в календарном 2018 году, который аргентинцу удалось забить прямым ударом со штрафного.
Власти Китая за июль сократили на $7,7 млрд вложения в госдолг Соединённых Штатов.
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии.
Оформив хет-трик в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 с голландским ПСВ, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал всего лишь вторым игроком в истории, которому удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом в 14 последовательных розыгрышах турнира.
Следователи организовали проверку в связи со столкновением двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом информирует региональное управление СК России.
Английский «Ливерпуль» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия «действует агрессивно» и «уважает силу».
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Московский «Локомотив» потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политолог Константин Симонов оценил слова украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
В Московском институте стали и сплавов рассказали о разработке инновационной стали «Северкор».
В Сочи планируют ограничить движение большегрузного транспорта с 06:00 27 сентября до 00:00 30 сентября из-за проведения этапа Гран-при России «Формулы-1». Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Движение в Москве частично перекроют из-за проведения фестиваля «Круг света», сообщает m24 со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Опубликовано видео с места в Воронежской области, где произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого погибли пять человек и 20 пострадали.
Российский голкипер Владимир Габулов, расторгший контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге», рассказал о своих планах на будущее.
Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
В Башкирии в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона.
Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, оформившим восемь хет-триков в матчах турнира.
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников с 19 по 24 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ходе строительства новых станций метрополитена.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».
На складе в промзоне на улице Гаршина в Екатеринбурге произошёл взрыв, в результате чего пострадал один человек, передаёт URA.RU.
Пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, заявили в МЧС России.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира.
Экипаж Международной космической станции устроил музыкальный вечер, рассказала во время видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», высказал мнение о предстоящем матче армейцев с чешской «Викторией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
Число погибших в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.