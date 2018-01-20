CNN: американские военные готовятся к встрече российского корабля-шпиона

Американские военные пристально наблюдают за перемещениями «Виктора Леонова», передаёт CNN. Этот российский корабль-шпион был замечен в районе Доминиканской республики и направлялся в сторону восточного побережья США. А там расположено большое количество американских военных объектов, включая крупные базы подводного флота США.

Российский передовой разведывательный корабль в настоящий момент направляется к восточному побережью США.

Вооружённые силы США наблюдают за ним, гадая, в чём же конкретно может заключаться его миссия. Корреспондент CNN Брайан Тодд также следит за ситуацией и сейчас присоединяется к нам из студии в Вашингтоне. Здравствуйте, Брайан.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Здравствуйте, Эмрон и Майкл. Представитель военного командования США сообщил, что российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен вблизи Доминиканской республики, но, похоже, он движется на север на большой скорости. В настоящее время американские военные внимательно следят за координатами корабля, потому что у него на пути на американской территории находится большое количество объектов, представляющих разведывательный интерес.

На настоящий момент российский передовой разведывательный корабль направляется к восточному побережью США. Американский военный чиновник сообщил CNN, что несколько дней назад было замечено, как этот корабль, который называется «Виктор Леонов», покидает порт в Тринидад и Тобаго. В последний раз его видели возле побережья Доминиканской республики.

МАЙКЛ КАУФМАН, военный эксперт центра военно-морских исследований: Российские разведывательные корабли не ходят ради протокольных визитов или демонстрации флага.

По словам американского чиновника, российский разведывательный корабль и прежде проходил вдоль восточного побережья США. И на его пути находились важнейшие военно-морские объекты США, такие как мыс Канаверал, который осуществляет подводные операции, Кингс-Бэй в штате Джорджия, где находится база подводных лодок, оснащённых ядерными баллистическими ракетами, Норфолк, крупнейший в мире военно-морской комплекс, Нью-Лондон в штате Коннектикут, где расположена ещё одна крупная база подводных лодок.

Что может интересовать корабль «Леонов» в этот раз?

МАЙКЛ КАУФМАН: Корабль, скорее всего, будет охотиться за сигналами, которые перехватывает разведка и за данными о маршрутах — за всем, что сможет заполучить. И попытается отследить или засечь сигнатуру американских подлодок. И более чем вероятно, военно-морские силы США произведут ответные действия. Корабль, конечно, станет искать дополнительную информацию, которую он может перехватить от различных морских и воздушных судов, которые посылают военно-морские силы США, для того чтобы следить за ним.

Миссия корабля «Виктор Леонов» проходит в то время, как военно-морские и воздушные силы Владимира Путина совершили операции по всему миру, сопровождая их весьма провокационными действиями.

Российские истребители пролетают над американскими военными кораблями, российские корабли проходят через пролив Ла-Манш недалеко от берегов Великобритании и шпионят за подводными интернет-кабелями.

МАЙКЛ КАУФМАН: Причина, по которой они ходят составить карту, заключается в том, что в будущих конфликтах или кризисах у них будет возможность атаковать и уничтожить их или каким-либо другим способом подорвать их работоспособность.

Опасная игра, в связи с чем наблюдатели обеспокоены ростом конфронтации на море в стиле «Охоты за Красным Октябрём». Если капитан корабля или пилот ошибётся и откроет огонь по противнику, что от такой игры получит Владимир Путин?

МАЙКЛ КИММЕДЖ, бывший советник Государственного департамента США: Таким образом Россия может вселить страх, и, возможно, она видит в этом страхе что-то вроде рычага. У них нет такого рычага в обычных дипломатических отношениях. Так что, используя этот корабль, они стремятся получить такой рычаг. И это должно вызывать большое беспокойство США.

По словам эксперта, это также часть большой стратегии Путина. Она не только проецирует российскую военно-морскую мощь во всём мире, но и сигнализирует противникам России в США и НАТО, что им следует держаться подальше от её вотчины: военно-морских баз в Балтийском и Чёрном морях, в Тихоокеанском регионе и в Арктическом океане, которые Россия высоко ценит.

Благодарим вас за репортаж, Брайан, спасибо.

Спасибо, Брайан.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 января 2018 года.