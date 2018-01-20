Jerusalem Post: конфронтация между турками и курдами не нужна ни Москве, ни Вашингтону

Рост напряжённости между Турцией и Сирией в связи с атакой Анкары на курдский анклав Африн ставит США и Россию в «затруднительное положение», пишет The Jerusalem Post. Конфронтация между турками и курдами крайне нежелательна и для Вашингтона, и для Москвы, поэтому обе страны призывают Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не провоцировать новый конфликт, отмечает издание.

В пятницу Турция усилила обстрел города Африн (Сирия), сообщает журналист The Jerusalem Post Сет Францман. Турция угрожала захватить территорию курдов, которая, по её словам, находится «под контролем террористов», связанных с Рабочей партией Курдистана. В свою очередь, Сирия заявила, что в случае атаки на свою территорию она будет обстреливать турецкие военные самолёты.

Конфронтация турок и сирийцев ставит США и Россию в «затруднительное положение», поскольку Вашингтон поддерживает курдов, а Москва — «сирийский режим», отмечает автор материала. С середины января начали появляться слухи о вторжении Турции в Африн. Эта территория находится под контролем курдских Отрядов народной самообороны. В этом районе проживают около миллиона человек.

В марте 2017 года США тесно сотрудничали с Отрядами народной самообороны в борьбе против ИГ* и отправили вооружение в Манбидж для отражения любой атаки Турции на своих курдских партнёров. В июне 2017-го американцы сбили сирийский самолёт, который находился вблизи курдских войск. Однако в январе представитель коалиции под руководством США Райан Диллон заявил, что она не будет участвовать в действиях курдов в Африне. При этом американцы отметили, что «в обозримом будущем» США останутся в восточной Сирии. Вашингтон часто призывал Турцию сконцентрироваться на борьбе с ИГ, а не провоцировать конфликт с курдами.

19 января министр обороны Турции Нуреттин Каникли заявил, что Анкара проведёт операцию в Африне. «Уровень угроз против Турции растёт с каждым днём. Эта операция будет проведена, и мы будем бороться с терроризмом», — подчеркнул политик. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Дайсал Мекдад заявил, что любая атака на Африн будет «актом агрессии против Сирии».

Сообщается, что Россия вывела своих военных наблюдателей из Африна, и таким образом их жизни ничего не угрожает. Несмотря на «тёплые отношения» с Турцией, Москва сохраняла молчание по поводу любой возможной турецкой операции. «Россия должна сохранять баланс своих интересов, поддерживая отношения с Сирией и курдами. Желая быть гарантом мира, Россия надеется на то, что масштабного турецкого вторжения не будет», — резюмирует автор The Jerusalem Post.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.