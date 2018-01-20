Bloomberg: в перечне главных угроз Америки терроризм уступил первенство России и Китаю

Терроризм перестал быть главной угрозой для безопасности США, уступив первенство в этом вопросе России и Китаю, пишет Bloomberg со ссылкой на подготовленный Пентагоном документ под названием «Национальная оборонная стратегия». Согласно этому документу, противостоять Москве и Пекину и продолжать опережать эти страны в плане военного потенциала — вот «главные приоритеты» Вашингтона. Министерство обороны США также отмечает, что реализация этих целей потребует «повышенных и устойчивых инвестиций».

Оба соперника Соединённых Штатов, указывается в стратегии, активно стремятся «перестроить или заменить свободный и открытый порядок, который обеспечивал безопасность и процветание в мире со времён Второй мировой войны».

«Китай и Россия в настоящее время подрывают международный порядок изнутри, при этом используя его преимущества и в то же время разрушая его принципы и «правила безопасного движения», — говорится в документе.

Для противодействия этим усилиям Вашингтон намерен помешать России и Китаю использовать «принуждение и запугивание для продвижения своих целей и для нанесения ущерба интересам США».

Этот документ, как поясняет Bloomberg, даёт представления о взглядах американского министра обороны Джеймса Мэттиса на геополитику после одного года, который он проработал в команде президента США Дональда Трампа. Из документа также становится ясно, что те, кто в Соединённых Штатах занимается вопросами внешней политики, никогда не разделяли энтузиазма американского лидера по отношению к Владимиру Путину, говорится в статье.

В свою очередь, сам Джеймс Мэттис в пятницу заявил, что теперь «в фокусе национальной безопасности США» находится «соперничество великих держав, а не терроризм».

«Всё, что мы делаем в министерстве, должно способствовать смертоносности нашей армии», — добавил министр обороны.

При этом он отметил, что конкурентное преимущество США во всех областях — в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве — постепенно сокращается.

Как отмечает Bloomberg, помимо России, Китая и терроризма, в документе к числу главных угроз США отнесены также Иран и КНДР.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед журналистами в ООН, «высмеял» новую стратегию оборонного ведомства США. Кроме того, он в шутливой форме обратил внимание на то, что в стратегии Пентагона в тех местах, где упоминаются одновременно обе «главные угрозы» Америки — Москва и Пекин, — Россия стоит после Китая.