Times: Трамп раскалывает Республиканскую партию нападками на ФБР

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Telegraph: большинство политических троллей в Facebook — американцы, а не русские Daily Telegraph
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Российский пловец Минаков завоевал золото на дистанции 100 м кролем на юношеских ОИ
Россиянин Андрей Минаков завоевал золотую награду в плавании на дистанции 100 метров кролем на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
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В Непале погибли по меньшей мере восемь альпинистов
В Непале в ходе восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
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Россиянин Евлоев стал бронзовым призёром в греко-римской борьбе на юношеских ОИ
Российский борец греко-римского стиля Мухаммад Евлоев завоевал бронзу в весовой категории до 92 кг на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
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На Украине заявили о снижении интенсивности взрывов на арсенале под Черниговом
Интенсивность взрывов на территории склада боеприпасов в Черниговской области Украины, где ранее произошёл пожар, существенно уменьшилась.
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Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты.
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В КНДР заявили о желании наращивать двусторонние связи с Россией
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с российской стороной. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своём Facebook.
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Россиянин Стародубцев завоевал серебро в греко-римской борьбе на юношеской Олимпиаде
Российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев стал серебряным призёром в весовой категории до 71 кг на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 на учениях в Киргизии нанесли аювиаудар
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ в рамках учений стран — участников ОДКБ в Киргизии нанесли авиационный удар по лагерю условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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Российский боец Харитонов отправил в нокаут Нельсона на турнире Bellator 207
Россиянин Сергей Харитонов одержал победу нокаутом над американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 207 в Анкасвилле.
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Бывший участник группы 3 Doors Down приговорён к 10 годам тюрьмы
Бывший басист рок-группы 3 Doors Down Тодд Харрелл приговорён к 10 годам тюрьмы за незаконное хранение оружия.
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в кафе на МКАД
Пожар, который произошёл в кафе на МКАД на площади 400 квадратных метров, ликвидирован. Об этом соощили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Болтон рассказал о цели предстоящей поездки в Москву
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву в конце октября, чтобы обсудить российско-американские отношения. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.
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В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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В кафе на МКАД произошёл пожар
Пожарные ликвидируют возгорание в кафе на 56-м км МКАД на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Болтон: Россия не вмешивается в американские выборы, как в 2016 году
Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Вашингтон якобы наблюдал в 2016 году. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
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В Москве 13 октября ожидается до +14 °С
В Москве в субботу, 13 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Умер французский архитектор Поль Андрё
Французский архитектор Поль Андрё скончался в возрасте 80 лет.
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В МЧС сообщили о пожаре в складских помещениях в Краснодаре
Складские помещения горят в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Упавший метеорит повредил крышу дома в Японии
Упавший на крышу частного дома в японском городе Комаки камень оказался метеоритом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Государственным музеем науки.
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В Пентагоне сообщили об утечке персональных данных сотрудников
Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ведомства.
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Министр инфраструктуры Украины призвал соотечественников «вернуть Кубань и Москву»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу «Громадьске ТВ» предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в бытовках в Москве
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 300 кв. м в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
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Семья певца Принса потребовала перестать исполнять песню Purple Rain на митингах Трампа
Семья умершего певца Принса потребовала прекратить исполнять песню Purple Rain на митингах и политических мероприятиях американского лидера Дональда Трампа.
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СМИ: Британия готовит санкционный список саудовских чиновников
Великобритания готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.
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На северо-западе Москвы произошёл пожар в бытовках
В МЧС сообщили о локализации пожара в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.
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Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до 17
Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до 17, информирует CNN.
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Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, говорится в ответе Госдепа на запрос сенатора Чака Грассли.
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СМИ: Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде на должность постпреда в ООН
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Лавров: Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом
Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Трамп рассказал о возможной встрече с освобождённым пастором Брансоном
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, намерен встретится в субботу, 13 октября, с президентом США Дональдом Трампом.
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Антонов заявил о готовности России продолжать диалог с США
Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном в развитие договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Трамп намерен обсудить с королём Саудовской Аравии исчезновение журналиста Хашукджи
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азиз Аль Сауду, чтобы обсудить пропажу журналиста Джамаля Хашукджи.
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В Белом доме приветствовали освобождение американского пастора Брансона
Соединённые Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, говорится в сообщении Белого дома.
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Антонов: Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности
Россия готова остановить визовую войну с Соединёнными Штатами на основе взаимности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Глава FIA Тодт рассказал, что навещает Шумахера как минимум несколько раз в месяц
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих визитах к легендарного немецкому пилоту, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, которые на протяжении последних нескольких лет восстанавливается после тяжёлой травмы.
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В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Гватемале зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.
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Российские пловцы Колесников и Егорова завоевали золото на юношеских ОИ
Россияне Климент Колесников и Полина Егорова стали победителями соревнований по плаванию на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Пять российских фигуристок выступят в финале юниорского Гран-при
По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.
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Глава Минобороны Португалии подал в отставку
Глава Минобороны Португалии Жозе Азереду Лопеш заявил о решении уйти в отставку.
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Дубль Лукаку принёс сборной Бельгии по футболу победу над Швейцарией в матче Лиги наций
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Антонов прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна ядерная боеголовка КНДР пока не уничтожена.
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Сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций
Сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии украинской церкви.
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Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу о хулиганстве и побоях.
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СМИ сообщили о гибели 16 человек при взрыве нефтепровода в Нигерии
В нигерийском штате Абия погибли по меньшей мере 16 человек в результате взрыва нефтепровода, сообщает издание Premium Times со ссылкой на местных официальных лиц.
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Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце, обыграв Павлюченкову
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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Сборная Бразилии по футболу обыграла Саудовскую Аравию в контрольном матче
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии в контрольном матче.
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Болтон назвал примерные сроки второго саммита США и КНДР
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
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СМИ сообщили подробности соглашения Анри с «Монако»
Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри и французский футбольный клуб «Монако» согласовали условия контракта.
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Освобождённый в Турции американский пастор вылетел на родину
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину, сообщает NTV.