Times: Трамп раскалывает Республиканскую партию нападками на ФБР

Решение Дональда Трампа опубликовать меморандум, в котором ФБР обвиняют в предвзятом отношении к главе Белого дома и «российскому расследованию», вызвало неоднозначную реакцию, пишет The Times. С одной стороны, американский президент сумел укрепить поддержку своих сторонников, с другой — внёс раскол в ряды Республиканской партии, которая на протяжении десятилетий неуклонно поддерживала бюро и Минюст США, отмечает издание.

Дональд Трамп решил опубликовать меморандум, содержащий секретные сведения о «российском расследовании», и раскритиковать ФБР за предвзятость. Благодаря этому шагу американский президент укрепил поддержку базового электората, но внёс раскол в Республиканскую партию, пишет The Times.

По словам издания, часть республиканцев в конгрессе настаивали на обнародовании секретного четырёхстраничного документа. В нём агентов ФБР обвиняют в незаконном наблюдении за советниками и окружением Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Белый дом надеялся, что меморандум сможет «превентивно дискредитировать» выводы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, которой поручено расследовать возможные связи штаба Трампа с Москвой. Однако публикация документа «настроила республиканцев против ФБР и Минюста — ведомств, к которым консерваторы на протяжении долгого времени относились с большим уважением», отмечает The Times.

Накануне Трамп написал в Twitter, что меморандум «полностью оправдывает» его. Президент также выразил сожаление, что, несмотря на публикацию, «охота на российских ведьм» всё ещё продолжается. «Это позор Америки!» — добавил он.

Член палаты представителей США республиканец Уилл Хёрд не согласился с утверждением, что документ оправдывает президента. Его коллега и однопартиец Трей Гроуди, возглавляющий комитет по разведке, заверил, что меморандум «не окажет никакого эффекта на российское расследование».

Сенатор Джон Маккейн также не остался в стороне и раскритиковал нападки Белого дома на ФБР. «Если мы продолжим подрывать собственное верховенство права, то будем выполнять работу Путина за него», — заявил он.

Издание подчёркивает, что меморандум был опубликован без редакторских правок, несмотря на возражения ФБР и Минюста. В нём утверждается, что разведывательное ведомство излишне полагалось на доклад бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который собирал компрометирующие материалы на Трампа для демократов.

Демократы высмеяли меморандум, изобразив его как попытку подорвать расследование Мюллера. По их словам, публикация дала обратный эффект и не оправдала возложенных на неё ожиданий.

Примечательно, что в течение последних десятилетий ФБР приходилось иметь дело с критикой со стороны либералов, а не консерваторов. Даже во время Уотергейтского скандала, который привёл к отставке президента-республиканца, сама партия не отвернулась от бюро.

Тем не менее недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что Трампу удалось ополчить сторонников республиканцев против ФБР. По данным новостного портала The HuffPost, одобрение работы агентства среди этой группы американцев снизилось на 22% по сравнению с 2015 годом.