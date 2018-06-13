Conservative Tree House: экс-агенты спецслужб США нанимаются в СМИ, чтобы защитить демократов от разгромного доклада

Аппаратчики Обамы, занимавшие в его администрации посты в спецслужбах, минюсте и ФБР, один за другим становятся «экспертами» в СМИ, рапортует блог The Conservative Tree House. Как полагает автор публикации, такая «кафкианская» ситуация — попытка демократов подготовиться к публикации «разгромного» для них доклада генерального инспектора американского минюста Майкла Хоровитца.

Бывшие чиновники министерства юстиции, ФБР и разведслужб США, занимавшие свои посты при президенте Бараке Обаме, «до странного» часто стали наниматься на работу в американские СМИ, пишет консервативный американский блог The Conservative Tree House. Так, по данным блога, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан теперь работает на канал NBC, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер и бывший старший спецагент ЦРУ Джош Кембелл — на CNN, бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер — на блог Lawfare, а бывший советник Обамы Бен Родес — на MSNBC. Данный список можно продолжать — но ясно, что мотивы этих людей «определённо имеют политический характер», а нанимать настоящих журналистов перечисленные СМИ почему-то не хотят, подчёркивает автор публикации.

«Если бы на Russia Today работал аналитиком глава КГБ, люди бы над этим посмеялись, а газета The New York Times стала бы указывать на это как на причину не доверять сюжетам канала, — говорится в материале. — При этом бывший директор ЦРУ Джон Бреннан совершенно аналогичным образом ежедневно появляется в телеэфире, но на это никто не обращает внимания. Это — сюрреалистичное извращение реальности, то есть, кафкианство».

По мнению автора, экс-функционеры обамовской эпохи на самом деле действуют по велению «инстинкта самосохранения» и заранее занимают «защитные позиции», «круглосуточно выдавая фейковые новости». Как предполагает блогер, они готовятся к скорой публикации доклада генерального инспектора минюста США Майкла Хоровитца, который обещает стать «разгромным» для демократов.

Американские СМИ сообщают, что Хоровитц, который отвечает в минюсте за внутренние расследования, уже допросил ряд лиц, связанных с делом о так называемом «российском вмешательстве», дабы установить, как и почему ФБР стало следить за теперь уже бывшим советником Трампа во время предвыборной кампании 2016 года (американские республиканцы убеждены, что таким образом бюро в сущности выступило на стороне соперницы Трампа по выборам Хиллари Клинтон. — ИноТВ), говорится в материале.

По данным прессы, вскоре чиновник опубликует свой почти 500-страничный доклад о деятельности минюста и ФБР, в котором, как ожидается, эти ведомства будут серьёзно раскритикованы. Критика, в частности, будет касаться расследования ФБР в отношении Хиллари Клинтон в связи с несанкционированным использованием ею личного сервера для электронной переписки, когда она занимала пост госсекретаря США (будучи госсекретарём, Клинтон использовала для официальной переписки не федеральные защищенные серверы, а свой личный; ФБР по результатам своего расследования постановило, что в её действиях не было состава преступления — ИноТВ).

По мнению обозревателей демократических изданий, хотя коллеги и соратники Хоровитца убеждены, что его доклад будет настолько беспристрастным и объективным, насколько это возможно, президент Трамп наверняка воспользуется документом как «оружием против американских правоохранительных органов», пишет The Conservative Tree House.