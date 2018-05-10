Hill: в сенате США планируют управиться с «российским делом» в августе

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Бёрр заявил, что его ведомство планирует закончить расследование «российского вмешательства» в американские выборы в августе этого года, пишет The Hill. По словам Бёрра, в завершающей стадии работы комитет рассмотрит вопрос наличия доказательств «сговора» между членами избирательной кампании Трампа и Россией.
Председатель сенатского комитета по разведке США Ричард Бёрр заявил, что спецкомиссия по делу «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года планирует завершить своё расследование в августе, пишет The Hill.
«В августе, по всей вероятности, нашему персоналу будет предоставлена возможность завершить расследование, и, пока нас не будет, сотрудники смогут интенсивно поработать, а мы не будем им мешать», — сообщил журналистам Бёрр.
По его словам, в этой завершающей части работы комитет изучит вопрос наличия доказательств «сотрудничества или сговора» между членами избирательной кампании Трампа и Россией. Кроме того, ведомству ещё предстоит составить ряд промежуточных докладов, ближайший из которых будет касаться документа, в котором разведслужбы США подтвердили «российское вмешательство».
Ранее комитет палаты представителей по разведке, также ознакомившийся с этим докладом, раскритиковал методы, которые были использованы в рамках расследования для того, чтобы установить, что президент России Владимир Путин хотел помочь Дональду Трампу стать президентом. Бёрр отказался ответить на вопрос о том, пришла ли сенатская комиссия к такому же выводу.
Комитет также готовит доклады об ответе администрации Обамы на «кампанию России по вмешательству». Кроме того, комиссия должна опросить большое количество свидетелей.
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