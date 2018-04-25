Fox News: расследование Мюллера не имеет никакого отношения к России

Долгое время «неопровержимой уликой» в деле о сговоре команды Трампа с Россией была встреча Дональда Трампа — младшего с российским юристом Наталией Весельницкой. Однако недавно Весельницкая рассказала журналистам, что следствие ни разу не пыталось с ней связаться. Ведущий Fox News Такер Карлсон находит лишь одно объяснение: расследование спецпрокурора Мюллера посвящено вовсе не раскрытию «российского вмешательства», а дискредитации президента США.

Наталия Весельницкая — российский адвокат. Если это имя вам знакомо, то потому, что в 2016 году ей принесла известность короткая встреча с Дональдом Трампом — младшим. Помните? Это была «неопровержимая улика» в деле о сговоре с Россией, о котором кабельные телеканалы постоянно рассказывают вам уже много месяцев! Одна-единственная встреча, которая должна была привести к падению администрации.



Если бы вы расследовали влияние России на выборы 2016 года, то среди тех, с кем бы вы побеседовали в первую очередь, разумеется, была бы Весельницкая. Это же очевидно! Ну не странно ли: в недавнем интервью Associated Press Весельницкая — та самая! — заявила, что спецпрокурор Роберт Мюллер даже не выходил с ней на связь. Никто из федеральных следователей с ней не беседовал. Так она сказала! Хм… Как такое возможно?



Если всё именно так, это шокирует. Но шокирует только в том случае, если вы по-прежнему думаете, что это расследование действительно посвящено сговору с Россией. Если так, то игнорировать Весельницкую — абсурдно. На самом же деле, конечно, в центре расследования не сговор и не Россия — и так было с самого начала. С первого дня это была лишь попытка отменить результаты выборов. Мы не хотели так думать, не хотели приходить к такому выводу, но сейчас это уже слишком очевидно, чтобы этого можно было не замечать.



С нами сегодня Джоэл Пейн, он был директором по агитации для афроамериканцев при избирательном штабе Клинтон. Спасибо, что пришли, Джоэл!



ДЖОЭЛ ПЕЙН, бывший сотрудник избирательного штаба Клинтон: Рад быть с вами.



Послушайте, многое нам неизвестно. Я никогда не встречался с Весельницкой и ничего о ней не знаю, я сужу с её слов о том, что следователи не выходили с ней на связь. Если это правда — предположим! — если это правда, есть лишь одно объяснение: Мюллер на самом деле расследует не сговор с Россией. Вот уже более полутора лет… Как можно было пройти мимо неё?



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Ну, если мы этому адвокату верим на слово, то должны верить на слово и Бобу Мюллеру. То, что он сделал… Он вёл это расследование очень ответственно, так что наверняка есть причина, по которой с ней (Весельницкой. — ИноТВ) пока не связались. Я хочу сказать, что расследование не завершено. Полагаю, если у неё есть важные сведения, относящиеся к делу — сведения, которые они сочтут важными, — то они с ней побеседуют.



Важные сведения, относящиеся к делу? Так ведь она и есть дело! По крайней мере, в глазах общественности. По расследованию Мюллера была масса утечек информации, так что мы многое знаем! Она встретилась с сыном президента…



ДЖОЭЛ ПЕЙН: А сегодня мы любим утечки информации? Обычно-то не любим!



Я журналист. Так что я на самом деле люблю утечки информации.



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Хорошо. Я просто хотел внести ясность.



Я всегда хочу знать больше. Но они (утечки информации. — ИноТВ) дискредитируют расследование. Потому что следствие, правоохранительные органы вообще-то не должны сливать информацию.



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Да.



Но я всегда хочу знать. Моя позиция на этот счёт не меняется. Но вот в чём дело: игнорировать её (Весельницкую. — ИноТВ) невозможно, если ваша цель — выяснить, повлияли ли русские на итог выборов 2016 года. Я считаю, нам точно известно, что это расследование — чем бы оно ни занималось — на самом деле посвящено не этому вопросу. Нам лгали. Оно посвящено чему-то другому. Итак, разве нам не следует остановиться и сказать: «Погодите-ка, что это такое?»



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Такер, я вынужден с вами не согласиться. Послушайте, Мюллер даже… Он даже передал те части расследования, которые никак не связаны со сговором, в суды соответствующей юрисдикции, в Нью-Йоркский Южный окружной суд… Вам это известно. Боб Мюллер — очень уважаемый человек. За то, как он ведёт дело, его одинаково хвалили и демократы, и республиканцы…



Мне это неважно. Я американец.



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Вам неважно, но это означает, что он ведёт дело так, как следует. И давайте не будем об этом забывать….



Погодите. Вы переводите разговор в личную плоскость. Я не нападаю на Мюллера. Просто внесу ясность: я не нападаю на Мюллера, ни разу не нападал и не собираюсь. Если для этого не будет оснований. Но вот что меня беспокоит: мы, остальные, приняли за чистую монету, что это нужно, чтобы выяснить, не взломала ли Россия наши выборы, нашу демократию. Другие каналы больше года только об этом и говорили, твердили нашей стране, что мы… В результате мы даже воевали с Россией, убили в Сирии сотни россиян. А теперь складывается впечатление, что это роли не играет, что это даже неактуально, что это никогда не было главной задачей. Почему я не должен чувствовать себя обманутым?



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Вы не должны чувствовать себя обманутым, потому что три очень важных члена предвыборной команды президента уже признались в причастности к преступлениям. Они либо признали вину, либо…



В сговоре с Россией?



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Мы не знаем точно, о чём речь…



Да нет, знаем. Я читал обвинительные акты.



ДЖОЭЛ ПЕЙН: … потому нам неизвестен реальный масштаб расследования.



Хорошо. Но я читал обвинительные акты этих трёх членов… Никто из них, правда, не был членом… Да ладно! Попадопулос…



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Один из них — Пол Манафорт. Такер, я работал в избирательном штабе…



Он руководил предвыборной кампанией.



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Он руководил предвыборной кампанией, и это важная роль!



Но Пападопулос не… Ладно. Но вот в чём дело: никто из них не признался ни в чём, связанном со сговором с Россией. Вот о чём я вас спрошу: когда всё это кончится… если вообще кончится…



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Конечно.



… если мы обнаружим, что никому не предъявлено обвинений в сговоре с Россией и нет никаких реальных доказательств, что Россия была в сговоре, разве у вас не будет оснований чувствовать себя обманутым?



ДЖОЭЛ ПЕЙН: Нет. Лично у меня — нет.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2018 года.